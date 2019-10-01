КИНО

Песня из продолжения мультфильма «Холодное сердце» стала хитом

Поклонники в ожидании выхода второй части анимационного фильма студии Disney. Тем временем заглавная композиция уже бьет рекорды популярности в Сети.

Песня из продолжения мультфильма «Холодное сердце» стала хитом
Кадр из мультфильма «Холодное сердце-2» (2019)

Когда несколько лет назад на экраны вышел мультфильм «Холодное сердце», он тут же обрел огромную популярность среди зрителей. Картину поставили в один ряд с такими шедеврами студии Disney, как «Белоснежка» и «Русалочка». Когда же появилась новость о выходе второй части, мультфильм стал одним из самых ожидаемых кинособытий года. 

Премьера мультфильма «Холодное сердце 2» состоится в конце ноября. Пока же создатели порадовали поклонников трейлером, в котором звучит новая песня. Композиция тут же стала настоящим хитом. Песня называется «Вновь за горизонт», и ее английская версия за сутки набрала больше миллиона просмотров. В русской версии песню исполнила певица и актриса мюзиклов Анна Бутурлина. 

Во второй части мультфильма «Холодное сердце» принцесса Анна и ее друзья вновь отправятся в путешествие на север, чтобы раскрыть тайны о прошлом их страны. Тизер мультфильма за первые сутки набрал 116,4 миллиона просмотров, став самым просматриваемым тизером анимационной картины. 

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Тэги:

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Песня из продолжения мультфильма «Холодное сердце» стала хитом
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