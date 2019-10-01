Звезда фильма «Люби их всех»: «Самым сложным было раздеваться при всех в постельных сценах»

В Москве состоялась премьера фильма режиссера дебютанта Марии Агранович (дочь оператора Михаила Аграновича и сестра режиссера и актера Алексея Аграновича), главные роли в котором сыграли Сергей Гармаш, Алена Михайлова, Александр Кузнецов, Кирилл Сафонов и другие актеры.

— Это мой первый фильм, поэтому он навсегда останется самым любимым и незабываемым. Я очень сильно нервничала, поскольку опыта работы в кино у меня не было. Но мои прекрасные коллеги меня всячески поддерживали и создали такую атмосферу, чтобы мне было комфортно, — рассказала Teleprogramma.pro Алена Михайлова.

Самым сложным, по словам актрисы, было раздеваться при всех в постельных сценах — зажималась и очень стеснялась.

— Но я понимала, что согласилась на этот сценарий и должна делать все, что скажет режиссер. Причем, сняли мы постельных сцен намного больше, чем вошло в фильм. С Сергеем Гармашем мы только целовались, а вот с Сашей Кузнецовым нам обоим пришлось сниматься полностью обнаженными. Мы с ним ничего заранее не обсуждали, как будем себя вести, все как-то само собой происходило. Тогда жутко волновалась, а сейчас уже привыкла. После «Люби их всех» я за год снялась еще в нескольких картинах и теперь у меня опыта таких откровенных сцен предостаточно. К сожалению, много интересного – помимо откровенных сцен, не вошло в фильм. Например, вырезали сцену, где я езжу на машине, за рулем. На самом деле, я ездила на платформе, потому что у меня нет прав, и я не умею водить. Было весело, я махала проезжающим мимо автомобилям и делала вид, что классно вожу, хотя никогда не была за рулем.

О чем кино:

История о девушке, которая умело разводит мужчин на деньги, являясь каждой из своих целей в разных обличиях: то она девочка-сирота, то юная студентка, то зрелая женщина. И зовут ее, соответственно, по-разному: Вера, Надежда, Любовь.

К каждому из мужчин у нее особый подход. Но они всегда платят: и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.