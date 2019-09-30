КИНО

Суд не будет рассматривать дело против Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Иск против актеров подавала российская кинокомпания.

Суд не будет рассматривать дело против Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер. Фото: xO.xMooserx/xFuturexImage

Московский арбитражный суд отказался рассматривать иск компании «Русская фильм группа» против всемирно известных актеров. Российское предприятие являлось спонсором производства фильма «Тайна печати дракона». Режиссером картины выступил Олег Степченко, а Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан сыграли в фильме небольшие роли. 

Джеки Чан
Джеки Чан. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

По всей видимости, прокатчики рассчитывали заработать львиную долю прибыли в Китае. Однако премьера в азиатской стране не вызвала ожидаемого ажиотажа, и прокат фильма прошел неудачно. В результате обанкротившаяся компания решила получить возмещение убытков от Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. В общей сложности компания намеревалась взыскать с актеров 216,6 млн рублей. Тем не менее, суд отклонил иск и вернул его кинокомпании. 

Картина «Тайна печати дракона» — продолжение фильма «Вий 3D». По сюжету, английский картограф получает от Петра I задание составить карту Дальнего Востока и отправляется в опасное путешествие. 

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Арнольд ШварценеггерВий 2. Тайна Печати драконаДжеки Чанкинообращение в суд
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Суд не будет рассматривать дело против Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
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