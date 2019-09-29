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Крис Эванс заявил, что хочет сыграть в новых «Звездных войнах»

Исполнитель роли Капитана Америки написал об этом в социальной сети.

Крис Эванс заявил, что хочет сыграть в новых «Звездных войнах»
Крис Эванс Фото: globallookpress.com

Недавно стало известно, что глава киностудии Marvel Кевин Файги будет продюсировать новый эпизод культовой франшизы «Звездные войны» вместе с президентом компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Такой поворот мало кого удивил, так как Файги – большой поклонник саги.

Пока об актерском составе новых «Звездных войн» ничего неизвестно. Однако уже есть желающие, которые готовы принять участие в проекте. Один из них – актер Крис Эванс, который играл в супергеройских фильмах Marvel Капитана Америку.

Недавно новый проект анонсировало издание Collider в своем официальном аккаунте в Twitter. В публикации был вопрос: «Кого из актеров вселенной Marvel Вы бы хотели видеть в фильме о «Звездных войнах». Эванс не стал скромничать и ответил на него одним словом – «себя». Решил ли исполнитель роли Капитана Америки пошутить или, он, действительно, планирует сняться в новой картине Файги, пока неизвестно.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что глава киностудии Marvel уже встречался с неким знаменитым актером, которого собирается привлечь к работе над новыми «Звездными войнами». Имя голливудской звезды пока неизвестно.

Кстати, девятый эпизод франшизы выйдет на экраны уже в декабре.

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Тэги:

«Звёздные Войны»MarvelКрис Эванс
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Крис Эванс заявил, что хочет сыграть в новых «Звездных войнах»
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