Звезды «Форсажа» Вин Дизель и Дуэйн Джонсон помирились

Звезды автомобильного боевика «Форсаж» Дуэйн Джонсон и Вин Дизель помирились. И первый получил от второго приглашение вернуться в кинофраншизу про стрельбу и гонки. Актер, известный миру под прозвищем Скала, опубликовал в Instagram видеообращение к своему коллеге, в котором тепло поблагодарил его предложение.

«Ты знаешь, моей целью все эти годы было стать частью вселенной «Форсажа» и помочь поднять её на новый уровень», — сказал Джонсон Дизелю, отметив, что скоро увидится с ним на экране.

Напомним, с 2001 года Вин Дизель блистал в фильмах кинофраншизы «Форсаж». В пятой картине (2011 год) он пригласил к участию в проекте Дуэйна Джонсона. С тех пор Скала снимался в каждом фильме серии, пока перед съемками «Форсаж 9» звезды не поругались. В упомянутой картине его не будет, зато актер-рестлер сыграл в спин-оффе «Хоббс и Шоу». Но теперь в запланированном фильме «Форсаж 10» Джонсон снова появится. В своем видео он поблагодарил Дизеля за те десять лет, что они вместе работают в этом проекте.

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А вы не считаете, что десятый фильм «Форсаж» — это уже перебор?