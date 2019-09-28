Раскрыта дата начала съемок фильма Marvel «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец»

Некоторое время назад киностудия Marvel анонсировала четвертую фазу супергеройской киновселенной. Поклонники увидят продолжение историй о Торе, Докторе Стрэндже, Черной Пантере и других персонажах.

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Фанатов киновсленной Marvel ждет встреча и с новыми героями, один из них – Шанг-Чи. Картину о нем киностудия представит лишь в феврале 2021 года. Накануне стало известно, когда команда компании приступит к съемкам блокбастера «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец» – старт намечен на 1 ноября нынешнего года. Для съемок выбрали площадки в двух странах – США (Лос-Анджелесе) и Австралии, пишет портал Screen Rant.

В Сети также появилось краткое описание будущего проекта. В нем говорится, что Шанг-Чи освоил боевые искусства и получил невероятные навыки. Однако это было и прежде известно поклонникам супергеройского кино, которые знакомы с комиксами. Вероятно, Marvel, как и всегда, старается сохранить сюжет в тайне до последнего.

Что касается актерского состава, то о нем информации крайне мало. Главного героя сыграет актер Симу Лю, его антагониста – Тони Люн.

Сейчас киностудия Marvel снимает другой фильм – «Вечные». В нем появятся Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Сальма Хайек и другие звезды. Несколько фото со съемочной площадки уже появились в Сети.