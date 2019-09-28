КИНО

Apple будет показывать свои фильмы в кинотеатрах

Стриминговый сервис компании станет доступен уже 1 ноября.

Apple будет показывать свои фильмы в кинотеатрах
Фото: globallookpress.com

Компания Apple планирует демонстрировать картины собственного производства в кинотеатрах перед тем, как они появятся на их стриминговом сервисе Apple TV+. Руководство фирмы уже проконсультировалось с экспертами в индустрии развлечений и обратилось к представителям сетей кинотеатров, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдеров.

В материале уточняется, что руководители Apple планируют продвигать свои фильмы по традиционному плану: сначала картины производства компании будут транслироваться в кинотеатрах и только затем переходить на их новую платформу.

Такой формат выбрали по нескольким причинам. Первая – компания хочет привлечь к работе именитых режиссеров и актеров, вторая – серьезная конкуренция с Netflix.

В первой половине сентября компания Apple провела презентацию, где ее представители подробно рассказали о стриминговом сервисе. Apple TV+ будет доступен в Сети уже 1 ноября нынешнего года.

Кстати, на той же презентации, что состоялась в штаб-квартире компании, представили и новые устройства – три модели iPhone 11.

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Apple будет показывать свои фильмы в кинотеатрах
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