КИНО

Marvel вернули Человека-паука и анонсировали третий фильм о нем

При этом Sony Pictures продолжат создавать проекты с этим супергероем.

Marvel вернули Человека-паука и анонсировали третий фильм о нем
Том Холланд наверняка рад, что продолжит играть Спайдермена. Фото: Lee Sang-ho/Xinhua

Через месяц после того, как фанатам кинокомиксов сообщили, что Человек-паук покинул киновселенную Marvel и точно в нее не вернется, вдруг поступила новая информация, что студии Disney и Sony всё-таки договорились друг с другом, и персонаж Тома Холланда продолжит помогать Мстителям.

«Я очень рад, что путешествие Спайди в нашей киновселенной будет продолжаться, — цитирует босса Marvel Studios Кевина Файги портал CNBC. — Человек-Паук — это настоящая икона, охватывающая множество эпох и аудиторий. Он также является единственным супергероем, существующим в нескольких кинематографических вселенных, поскольку Sony продолжают разрабатывать собственную историю этого персонажа».

Итак, у Питера Паркера в исполнении Тома Холланда будет третий фильм. Выход картины в прокат ожидается 21 июня 2021 года. В других проектах Marvel «дружелюбный сосед» тоже появится, напоминает канал «360». Подробности новой сделки двух компаний, делящих права на супергероя не разглашаются.

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Marvel вернули Человека-паука и анонсировали третий фильм о нем
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