Почему «Ирландца» Мартина Скорсезе будут смотреть миллионы

Мир увидел второй официальный трейлер фильма Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Также картина была представлена на Международном нью-йоркском кинофестивале.

Скорсезе снова собрал вокруг громкой истории команду мечты. Его выбор актеров, сценаристов и продюсеров впечатляет. Вкупе с профессионализмом самого режиссера зрители вправе ожидать качественного эпического продукта.

Стиль повествования будет отличаться от обычного ритма Скорсезе

Даже если, как говорят критики, фильм будет тягучим и неспешным, режиссер найдет, чем это оправдать. И неважно, что это будет: размышления героя или просто крупные планы – это станет гармоничным дополнением к основному действию.

История, на которой базируется сценарий, отнюдь не наблюдение за пасторальными картинками. Это повествование раскроет зрителю жизнь одного из самых рисковых киллеров середины 20 века – Фрэнка Ширэна.

Почему это стоит посмотреть?

Как считается, Фрэнк совершил 25 убийств, и каждое из них было громким. Большинство «заказанных» были гангстерами, и каждый из них имел вес в мафиозном обществе.

«Ирландец» — не только история киллера, пусть и отчаянного, и умелого, и неуловимого. Это история всего послевоенного американского общества, где преступность прикрывает полиция, а интересы высокой политики и мафии переплетены в тугой узел.

Сценарий основан на книге Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома» (I Heard You Paint Houses). «Красильщик домов» — так незатейливо называли людей, убивающих других. Главную фигуру повествования Фрэнка сыграет легендарный Роберт Де Ниро.

Зная, что в главной роли Де Ниро, уже можно было бы идти на фильм в уверенности, что он будет отличным, но – нет: Скорсезе усилил тылы и на роль Джимми Хоффа пригласил Аль Пачино. Дуэт двух знаменитых актеров и оглоблей не перешибить.

Актерский состав впечатлит самого искушенного зрителя

Добавьте сюда мрачную харизму уже игравшего роли гангстеров Харви Кейтеля («Багси»), уже трижды работавшего со Скорсезе Джо Пеши («Бешеный бык», «Славные парни», «Казино»), Стивена Грэма Келли, как никто подходящего на роли внешне безобидных людей. Но только внешне… («Большой куш», «Подпольная империя», «Это Англия»).

Только лишь осознав, какая плеяда известных актеров появится в этой истории киллера, вы будете в числе первых, кто 27 ноября присоединится к первой трансляции фильма на платформе Netflix.

Но мы еще почти ничего не сказали о сюжете

Три с половиной часа – а именно столько длится фильм мастера – на экране будут раскрываться несколько десятилетий, в течение которых киллер по кличке «Ирландец» будет удобен властям.

Перед зрителем пройдет череда криминальных фигур, которые существовали на самом деле. И то, что будет происходить на экране – по большей части правда, хоть, конечно, где-то и приукрашенная в рамках закона жанра.

Вы что-нибудь знаете о таинственном и ставшем легендарным в Америке исчезновении профсоюзного лидера? Никто не знал. Джимми Хофф просто исчез. История оставалась неразгаданной до тех пор, пока писатель Чарльз Брандт не рассказал в своей книге о встрече со знаменитым преступником Фрэнком Ширэном.

Преступники любят в конце жизни приписать себе парочку громких «заслуг»

Фрэнк якобы признался писателю в убийстве Джимми Хоффа, таким образом одно из самых громких убийств прошлого столетия было раскрыто. История Хоффа и станет центральным стержнем повествования.

Фильм изначально готовят к тому, чтобы выставить на Оскар. Поэтому вначале он выйдет в прокат в Америке 1 ноября. И только с 27 ноября будет доступен подписчикам стриминга Netflix.

Насколько вам интересна мрачная сторона американской истории? Может, вы любите фильмы Мартина Скорсезе?