Роберту Паттинсону не доплатили за роль Бэтмена

Кинокритики называют новый фильм о Бэтмене самой ожидаемой премьерой 2021 года. Уже сейчас съемки картины обрастают любопытными подробностями. Так, выяснилось, что звезда «Сумерек» и непосредственно главный герой Роберт Паттинсон получит меньше денег за свою работу, чем антагонист – Джона Хилл. Как стало известно, первому за регулярные переодевания предложили 5 миллионов долларов. Второй же потребовал за собственное участие не меньше 10 миллионов.

Портал EpicStream отмечает, что на данный момент американец по-прежнему не дал окончательного согласия об участии в картине. Режиссеры же продолжают надеяться на утверждение окончательного актерского состава в ближайшей перспективе. Отмечается, что Джона Хилл, в случае согласия, появится в кадре в образе Загадочника или Пингвина. Сам Паттинсон уже приступил к съемкам. Слухи о зарплате актер пока не прокомментировал.

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Напомним, в прокате новый «Бэтмен» появится уже в июне 2021 года. Ожидается, что бороться против супергероя будут сразу шесть злодеев.