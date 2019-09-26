В Сети появился полноценный трейлер фильма Мартина Скорсезе «Ирландец»

У пользователей интернета появилась возможность посмотреть первый трейлер фильма «Ирландец». Картина рассказывает историю реального киллера Фрэнка Ширэна по прозвищу Ирландец. Ему приписывали убийство 25 «коллег».
Как отмечают в прессе, фильм не похож на другие работы Скорсезе. Так, критики указывают на то, что он медлительный по сравнению с «Казино» или «Славными парнями».
Фильм основан на книге Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома». Писатель лично общался с Фрэнком Ширэном. В беседе тот рассказал писателю, что убивал по заказу. В число его жертв вошел знаменитый гангстер Джимми Хофф.
Самого Ирландца в фильме играет Роберт Де Ниро, а Джимми Хоффа — Аль Пачино. Есть информация, что для того, чтобы собрать в одном проекте двоих легендарных актеров и Скорсезе, компания Netflix заплатила $105 млн. Фильм выйдет на экраны 27 ноября.