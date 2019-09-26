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В Сети появился полноценный трейлер фильма Мартина Скорсезе «Ирландец»

В новой картине мэтра снялись Роберт Де Ниро и Аль Пачино.

В Сети появился полноценный трейлер фильма Мартина Скорсезе «Ирландец»
Аль Пачино. Фото: Faye Sadou/AdMedia

У пользователей интернета появилась возможность посмотреть первый трейлер фильма «Ирландец». Картина рассказывает историю реального киллера Фрэнка Ширэна по прозвищу Ирландец. Ему приписывали убийство 25 «коллег». 

Как отмечают в прессе, фильм не похож на другие работы Скорсезе. Так, критики указывают на то, что он медлительный по сравнению с «Казино» или «Славными парнями». 

Фильм основан на книге Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома». Писатель лично общался с Фрэнком Ширэном. В беседе тот рассказал писателю, что убивал по заказу. В число его жертв вошел знаменитый гангстер Джимми Хофф. 

Роберт Де Ниро и Аль пачино на съемках фильма «Ирландец» (2009)
Роберт Де Ниро и Аль пачино на съемках фильма «Ирландец» (2009). Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Самого Ирландца в фильме играет Роберт Де Ниро, а Джимми Хоффа — Аль Пачино. Есть информация, что для того, чтобы собрать в одном проекте двоих легендарных актеров и Скорсезе, компания Netflix заплатила $105 млн. Фильм выйдет на экраны 27 ноября. 

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«Ирландец»Аль Пачинокино ГолливудакинопремьераМартин СкорсезеРоберт Де Ниро
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В Сети появился полноценный трейлер фильма Мартина Скорсезе «Ирландец»
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