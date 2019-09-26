Киану Ривз ознакомился со сценарием четвертой «Матрицы»

Накануне в Лос-Анджелесе на специальном показе представили фильм «Готовься к войне», продюсером которого выступает сестра актера Киану Ривза Карина Миллер. Исполнитель роли Джона Уика не смог пропустить такое событие и посетил премьеру, чтобы поддержать родственницу.

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Как только журналисты увидели на красной дорожке Киану Ривза, то сразу начали задавать ему вопросы о четвертой части ленты «Матрица». Съемки должны стартовать в Чикаго в начале февраля будущего года. По информации интернет-издания Entertainment Tonight, Ривз уже ознакомился со сценарием четвертой «Матрицы». Продолжение истории он назвал «амбициозным».

По словам актера, он с нетерпением ждет момента, когда сможет вновь перевоплотиться в загадочного Нео. Раскрывать детали сюжета или другие подробности о новой части франшизы он не стал.

О четвертой части «Матрицы» информации крайне мало. К роли Тринити вернется актриса Кэрри-Энн Мосс. Что касается Лоуренса Фишборна, то неизвестно, сыграет ли он Морфеуса вновь. Кстати, работать над новой «Матрицей» будет только одна из сестер Вачовски – Лана. Лилли на определенном этапе принимала участие в разработке ленты, но потом сделала ставку на телевизионные проекты.

Напомним, картина выйдет на экраны не ранее 2021 года.