КИНО

Киану Ривз ознакомился со сценарием четвертой «Матрицы»

Съемки картины планируют начать в феврале будущего года.

Киану Ривз ознакомился со сценарием четвертой «Матрицы»
Киану Ривз Фото: globallookpress.com

Накануне в Лос-Анджелесе на специальном показе представили фильм «Готовься к войне», продюсером которого выступает сестра актера Киану Ривза Карина Миллер. Исполнитель роли Джона Уика не смог пропустить такое событие и посетил премьеру, чтобы поддержать родственницу.

Как только журналисты увидели на красной дорожке Киану Ривза, то сразу начали задавать ему вопросы о четвертой части ленты «Матрица». Съемки должны стартовать в Чикаго в начале февраля будущего года. По информации интернет-издания Entertainment Tonight, Ривз уже ознакомился со сценарием четвертой «Матрицы». Продолжение истории он назвал «амбициозным».

По словам актера, он с нетерпением ждет момента, когда сможет вновь перевоплотиться в загадочного Нео. Раскрывать детали сюжета или другие подробности о новой части франшизы он не стал.

О четвертой части «Матрицы» информации крайне мало. К роли Тринити вернется актриса Кэрри-Энн Мосс. Что касается Лоуренса Фишборна, то неизвестно, сыграет ли он Морфеуса вновь. Кстати, работать над новой «Матрицей» будет только одна из сестер Вачовски – Лана. Лилли на определенном этапе принимала участие в разработке ленты, но потом сделала ставку на телевизионные проекты.

Напомним, картина выйдет на экраны не ранее 2021 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Матрица»ВачовскиКиану РивзЛана Вачовски
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Киану Ривз ознакомился со сценарием четвертой «Матрицы»
Интересно?
Поделись с друзьями: