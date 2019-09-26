КИНО

В Москве прошел спецпоказ фильма «Боже мой!» с Леа Сейду в главной роли

Режиссер Арно Деплешен снял детектив в духе любимого Хичкока. Первыми его увидели зрители кинотеатра "Пионер".

В Москве прошел спецпоказ фильма «Боже мой!» с Леа Сейду в главной роли
Кадр из фильма «Боже мой!»

Ценители европейского кино в Москве смогли увидеть кинокартину французского режиссера Арно Деплешена «Боже мой!». Спецпоказ прошел в рамках фестиваля «Бесценные города в кино» в кинотеатре «Пионер». Фильм демонстрировался на языке оригинала с русскими субтитрами.

Сюжет основан на реальной истории — жестоком убийстве пожилой дамы, которое произошло в городе Рубе, где вырос Деплешен. В итоге получилась напряженная драма в стиле Альфреда Хичкока, его любимого режиссера. 

Кадр из фильма «Боже мой!»
Кадр из фильма «Боже мой!»

В картине снялись молодые звезды французского кино Леа Сейду («Жизнь Адель», «Это всего лишь конец света») и Сара Форестье («Парфюмер:История одного убийцы», «Генсбур. Любовь хулигана»).  Также в фильме в роли начальника городской полиции, капитана Дауда занят Рошди Зем. Он известен по классическим криминальным картинам «Опасная профессия», «Набережная Орфевр, 36» и «Санса». 

Мировая премьера картины прошла в Каннах в этом году, где фильм участвовал в конкурсных показах и претендовал  на «Золотую пальмовую ветвь» кинофестиваля.  В российский прокат картина выйдет 26 сентября.

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Арно ДеплешенЛеа СейдуФильм «Боже мой!»
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В Москве прошел спецпоказ фильма «Боже мой!» с Леа Сейду в главной роли
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