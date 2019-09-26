В Москве прошел спецпоказ фильма «Боже мой!» с Леа Сейду в главной роли

Ценители европейского кино в Москве смогли увидеть кинокартину французского режиссера Арно Деплешена «Боже мой!». Спецпоказ прошел в рамках фестиваля «Бесценные города в кино» в кинотеатре «Пионер». Фильм демонстрировался на языке оригинала с русскими субтитрами.

Сюжет основан на реальной истории — жестоком убийстве пожилой дамы, которое произошло в городе Рубе, где вырос Деплешен. В итоге получилась напряженная драма в стиле Альфреда Хичкока, его любимого режиссера.

В картине снялись молодые звезды французского кино Леа Сейду («Жизнь Адель», «Это всего лишь конец света») и Сара Форестье («Парфюмер:История одного убийцы», «Генсбур. Любовь хулигана»). Также в фильме в роли начальника городской полиции, капитана Дауда занят Рошди Зем. Он известен по классическим криминальным картинам «Опасная профессия», «Набережная Орфевр, 36» и «Санса».

Мировая премьера картины прошла в Каннах в этом году, где фильм участвовал в конкурсных показах и претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» кинофестиваля. В российский прокат картина выйдет 26 сентября.