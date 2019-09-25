Олег Басилашвили объяснил, почему перестал сниматься в кино

Актер Олег Басилашвили, которому 26 сентября 2019 года исполнится 85 лет, рассказал, почему его сейчас нельзя увидеть в кино. По его словам, от многих ролей он вынужден отказываться. Дело в том, что, как правило, работа в кино совпадает с игрой в театре. А ему по душе именно театр. Также ему не нравится большинство предлагаемых сценариев. Он их считает недоброкачественными.

Басилашвили честно признается, что редко бывает в кинотеатрах. Смотреть американскую продукцию, которая в основном является, как он выразился, дикой халтурой, ему смотреть не хочется.

больше по теме Олег Басилашвили назвал невосполнимой потерей уход Сергея Юрского Артистов более полувека связывала крепкая дружба.

Раскритиковал он и современный кинематограф. Единственное, что ему по душе – это сериалы. Как он сказал, они попадаются добротно написанными и поставленными.

«Наблюдаю за развитием актерского мастерства, мне ряд артистов очень нравится. Но имена сейчас не вспомню», — заявил прославленный актер, слова которого приводит портал souzveche.ru.