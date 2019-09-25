КИНО

Олег Басилашвили объяснил, почему перестал сниматься в кино

Известный актер считает, что многие сценарии недоброкачественные.

Олег Басилашвили объяснил, почему перестал сниматься в кино
Басилашвили раскритиковал российский кинематограф/http://globallookpress.com

Актер Олег Басилашвили, которому 26 сентября 2019 года исполнится 85 лет, рассказал, почему его сейчас нельзя увидеть в кино. По его словам, от многих ролей он вынужден отказываться. Дело в том, что, как правило, работа в кино совпадает с игрой в театре. А ему по душе именно театр. Также ему не нравится большинство предлагаемых сценариев. Он их считает недоброкачественными.

Олег Басилашвили. Фото
Басилашвили недоволен российским кинематографом/http://globallookpress.com

Басилашвили честно признается, что редко бывает в кинотеатрах. Смотреть американскую продукцию, которая в основном является, как он выразился, дикой халтурой, ему смотреть не хочется.

Раскритиковал он и современный кинематограф. Единственное, что ему по душе – это сериалы. Как он сказал, они попадаются добротно написанными и поставленными.

«Наблюдаю за развитием актерского мастерства, мне ряд артистов очень нравится. Но имена сейчас не вспомню», — заявил прославленный актер, слова которого приводит портал souzveche.ru.

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Олег БасилашвилиОлег Басилашвили последние новостироссийский кинематограф
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Олег Басилашвили объяснил, почему перестал сниматься в кино
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