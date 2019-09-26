«К звездам»: Брэд Питт остался с космосом один на один

Реально ли отыскать потерянный корабль в бескрайнем космосе? Герой Брэда Питта пускается в отчаянное путешествие, чтобы вернуть домой пропавшего отца.

Но готов ли сын к тому, что он найдет? Сможет ли остановить гибель всей нашей солнечной системы? Ответы — в фильме «К звездам», который выходит в прокат 26 сентября.

Очередная космическая одиссея

Уже давно никто не верит в то, что отец Роя МакБрайда мог остаться в живых. Ведь уже прошло тридцать лет с момента, когда он отправился на задворки Солнечной системы в поисках внеземной цивилизации. С тех пор от экспедиции не было вестей.

По прошествии многих лет Рою все же удается выдвинуться на поиски пропавшего корабля землян. Но не только пропавший космонавт интересует правительство. Вернее, совсем не он.

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Учеными обнаружено бесконтрольное распространение антиматерии, а это значит, что Солнечная система вскоре будет ей поглощена, и Земля тоже канет в Великую Пустоту.

Исследователи уверены, что именно отец Роя запустил процесс уничтожения. Рою предстоит выяснить, так ли это. И если все это правда, то ему придется противостоять собственному отцу и повернуть вспять разрушительный процесс.

Критики и зрители уже отметили всю неспешность и медитативность повествования

Оператор Хойте Ван Хойтема, снимавший «Интерстеллар» на этот раз превзошел самого себя. Фильм рекомендуется смотреть на самом большом экране, который найдете: виды космоса – нереально прекрасны!

Большинство тех, кто недоволен тем, что на экране мало действия, признают, что картинка с лихвой компенсирует отсутствие бурного сюжета.

Насчет сюжета можно и поспорить. Перестрелка с пиратами на Луне, которую человечество уже освоило, колонии на Марсе, свободное падение с космической орбиты – это ли не действие?

Отмечают и игру Брэда Питта

Эдуард Голубев пишет: «Питт — гениален. Большую часть фильма он играет исключительно глазами, а в финале действительно хочется кричать: «Верю!»»

О глазах актера говорит и Ольга Белик: «Всю внутреннюю ярость и боль Брэд Питт играет лишь глазами, выдавая совершенно экзистенциальное напряжение и заставляя зрителей сжиматься в креслах».

Зрители и критики говорят о том, что фильм – это не приключенческий блокбастер, а размышления об одиночестве человечества и человека во Вселенной. А космос и есть квинтэссенция одиночества и пустоты.

Антон Фомочкин в своей рецензии прямо предполагает: «Вероятно, что на доставшийся ему образ звездный актер спроецировал свое внутреннее состояние в последние годы, возникшее на фоне развода с Анджелиной Джоли».

«К звездам» рождался через тернии

Фильм был снят режиссером Джеймсом Греем еще два года назад, но его премьера неоднократно откладывалась по причине того, что студия 20th Century Fox передавала права на фильм поглотившему ее «Диснею».

Кинокритик Станислав Зельвенский называет работу Грея «прекрасным курьезом» и считает, что фильм «наверняка наживет больше противников, чем поклонников». Скорее всего, так и будет: зрители привыкли к суматошной, постоянно меняющейся картинке. Так что оценить фильм по достоинству окажется под силу немногим.

Зельвенский заранее отвечает недовольным: «…если дать этому строгому, старомодному, где‑то наивному, а где‑то и нелепому фильму шанс, это путешествие может оказаться и захватывающим, и далеко не бессмысленным»

В мире фильм получил высокие оценки

Несмотря на неутешительные предварительные прогнозы, оказалось, что на наиболее уважаемых и известных сайтах-агрегаторах, где собраны оценки рецензентов и критиков со всего мира, фильм «К звездам» получил очень хорошие отзывы.

На Rotten Tomatoes фильм получил оценку 7,88 из 10, и его рейтинг — 83 % на основе 274 рецензий.

На сайте Metacritic всего 54 рецензии, зато и средняя оценка – 81, а это означает статус всеобщего признания. Особенно, если знать, какие придирчивые критики размещают свои оценки на этом сайте.

Почему стоит посмотреть фильм?

Кроме великолепной картинки, режиссер собрал отличный актерский состав: прекрасная Лив Тайлер («Армагеддон», «Властелин колец»), монументальный Дональд Сазерленд («Орел девятого легиона», «Голодные игры»), бесконечно харизматичный Томми ли Джонс («Люди в черном», «Беглец»), почти оскароносица Рут Негга («Агенты «Щ.И.Т.», «Варкрафт»).

И, конечно, Брэд Питт, под которого, скорее всего, и были выделены 90 миллионов на производство фильма.

Сумма, конечно, немаленькая, но за те несколько дней, которые прошли с момента начала проката, картина уже наполовину окупила себя, собрав 45 с лишним миллионов долларов.

Что предпочтете вы: проникнуться красотами Вселенной, сидя перед огромным экраном кинотеатра или вам достаточно экрана домашнего телевизора?