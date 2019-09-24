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Режиссер Джеймс Ганн встретился с новым составом «Отряда самоубийц»

Он начал подготовку к съемкам второй части франшизы.

Режиссер Джеймс Ганн встретился с новым составом «Отряда самоубийц»
Джеймс Ганн/фото: twitter.com/JamesGunn

Создатель  «Стражей Галактики» режиссер Джеймс Ганн готовится к началу съемок второй части «Отряда самоубийц», которая должна перезагрузить франшизу. Совсем недавно он опубликовал в соцсети список актеров, которые будут участвовать в съемках фильма. Как и сообщалось ранее, Уилл Смит не вернется к роли Дэдшота. Зато в картине появится такая звезда, как Идрис Эльба, а также режиссер фильма «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити.

Недавно состоялось первое знакомство нового состава «Отряда самоубийц» и режиссера. Ганн разместил в своем аккаунте в Тwitter фото с несколькими актерами.

 «Зависал в выходные с некоторыми из «Отряда самоубийц». Какая замечательная подобралась команда!», — подписал снимок режиссер.

Актеры «Отряда самоубийц»
Актеры «Отряда самоубийц» и Джеймс Ганн/фото: twitter.com/JamesGunn

Вместе с ним позировали Нэйтан Филлион ( сериалы «Светлячок», «Касл»), Флула Борг ( сериал «Силиконовая долина»), Давид Дастмалчян (сериал «Бегущий по лезвию 2049»), Нг Мэйлин, Шон Ганн и Даниэла Мелкиор.

Российская премьера картины запланирована на 5 августа 2021 года. Изначально компания Warner Brothers хотела во второй части фильма «Отряд самоубийц» рассказать историю Харли Квинн и Джокера, которых в сыграли Марго Робби и Джаред Лето. Кстати, Марго уже занята в съемках фильма «Хищные птицы» о борьбе группы супергероинь с криминальным авторитетом Готэма, бизнесменом Романом Сионисом. Тут ей также досталась роль доктора Харли Квинн.

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Режиссер Джеймс Ганн встретился с новым составом «Отряда самоубийц»
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