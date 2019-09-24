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Вышел трейлер нового фильма Федора Бондарчука

Картина «Вторжение» — продолжение предыдущей фантастической ленты режиссера «Притяжение».

Вышел трейлер нового фильма Федора Бондарчука
Федор Бондарчук. Фото: Владимир Веленгурин/КП

В сети появился трейлер фильма «Вторжение». Этот фильм — продолжение фильма «Притяжение», который Федор Бондарчук снял в 2017 году. Тогда в ленте, рассказывающей о пришельцах в обычном московском районе, снялись Ирина Старшенбаум, Александр Петров и Олег Меньшиков. 

В новом фильме речь пойдет о событиях произошедших спустя три года после предыдущего. После того, как главная героиня Юлия Лебедева пообщалась с инопланетянином, ее начинают обследовать ученые и военные. Секретные испытания показывают, что девушка отныне наделена сверхспособностями. При этом девушкой интересуются не только земляне, но и представители инопланетных цивилизаций. Людям предстоит выдержать очередное вторжение пришельцев.  

В картине снова снялись те же актеры. Фильм выйдет в прокат в начале 2020 года. 

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Тэги:

Александр ПетровИрина СтаршенбаумкиноОлег МеньшиковфантастикаФедор БондарчукФильм "Притяжение"
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Вышел трейлер нового фильма Федора Бондарчука
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