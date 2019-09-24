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«Совсем не «зазвездился»: Владимир Машков высказался об Александре Петрове

Оба актера представили в Москве шпионский боевик «Герой».

«Совсем не «зазвездился»: Владимир Машков высказался об Александре Петрове
Александр Петров сыграл сына шпиона в новом фильме. Фото: Komsomolskaya Pravda

На премьере шпионского боевика «Герой» актер Владимир Машков прокомментировал свою совместную работу молодой звездой Александром Петровым. Мужчина пошутил, что в фильме «Миллиард» у него было пятеро детей, а в сейчас один, зато «прекрасный и долгожданный».

«Он (Петров — прим. авт.) замечательный артист и, несмотря на большую популярность, совсем не «зазвездился». Саша четко знает, что занимается тем делом, которое ему предначертано свыше судьбой. А судьба – это характер!» — цитирует Машкова сайт Teleprogramma.pro.

Напомним, актеры играют в новом фильме отца и сына. Первый неожиданно воскресает после новости о своей гибели и сообщает второму, что на того объявлена охота. У обоих мужчин есть специальная подготовка, которая им очень пригодится в грядущих погонях и перестрелках.

Компанию актерскому дуэту составила прекрасная Светлана Ходченкова, которой далеко не впервой играть в боевиках. Фильм выйдет в кинотеатрах 26 сентября.

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«Совсем не «зазвездился»: Владимир Машков высказался об Александре Петрове
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