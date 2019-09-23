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Харламов нашел общее в фильмах про терминатора и Ивана Васильевича

Звезда Comedy Club пошутил, что американцы украли идею у советских киношников.

Харламов нашел общее в фильмах про терминатора и Ивана Васильевича
«Иван Васильевчи меняет профессию». Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Известный юморист Гарик Харламов напомнил своим подписчикам в Instagram, что скоро выходит шестой фильм «Терминатор». Однако он отметил, что в Советском Союзе данная франшиза вышла раньше, чем в Америке. В доказательство артист смонтировал два отрывка: из первого «Терминатора 2» 1991 года и киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» 1973-го.

В первом персонаж Арнольда Шварценеггера звонит из телефонного автомата домой мальчику Джону Коннору и пародирует его голос, чтобы убедиться, что опекуны подростка уже убиты. Во втором Жорж Милославский звонит стоматологу Антону Шпаку и женским голосом выспрашивает у него, когда тот вернется в квартиру.

Подписчики Харламова оценили шутку и стали писать, что американцы «слизали» идею у советских режиссеров.

Напомним, «Терминатор: Тёмные судьбы» выйдет в кинотеатрах 31 октября. Фильм позиционируется как сиквел первых двух картин, сюжетно не связанный с другими фильмами данной франшизы.

Пойдете на нового «Терминатора» или лучше пересмотрите дома «Ивана Васильевича»?

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Харламов нашел общее в фильмах про терминатора и Ивана Васильевича
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