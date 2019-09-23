В Сети появился второй тизер фильма Юрия Быкова «Сторож»

Драма расскажет о нелюдимом мужчине, который неожиданно нашел свою любовь.

23 сентября в Сети появился второй тизер драматического фильма Юрия Быкова «Сторож». Стоит отметить, что режиссер стал для этой картины и автором сценария, и исполнителем главной роли, так что зрителей ждет абсолютно авторское кино. Премьера назначена на 24 октября.

Фильм расскажет о 40-летнем стороже заброшенного санатория, который живет на своем объекте затворником. Как-то зимой к нему в глушь заезжает пара, скрывающаяся от преследователей. Мужчина и женщина собираются «залечь на дно» в обители нелюдимого охранника, но хозяин этого места сам имеет ряд темных секретов в своем прошлом.

Напомним, что Юрий Быков — автор таких картин, как «Жить», «Майор», «Дурак» и сериал «Метод». Практически каждая его работа отмечается рядом кинонаград.

Пойдете на этот фильм в кино?