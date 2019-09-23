КИНО

Фильм «Тайна печати дракона» недобрал в российском прокате

Премьера российско-китайской картины с участием голливудских звезд состоялась в минувший уикенд.

Фильм «Тайна печати дракона» недобрал в российском прокате
«Тайна печати дракона». Фото: стоп-кадр из трейлера.

«Тайна печати дракона» возглавила российский прокат в уикенде 19–22 сентября, однако сборы картины все равно оказались достаточно скромными. Как сообщает портал Kinobusiness, фентезийный российско-китайский проект собрал за первые три дня кассу в 112,1 миллиона рублей. По примерным подсчетам, стартовый результат «Тайны печати дракона» достигнет уровня 178–180 миллионов, но такая выручка не дотягивает даже до самых осторожных предстартовых прогнозов.

Следом за этим фильмом по сборам идет хоррор «Оно-2», который продолжает успешно набирать зрителей уже третью неделю подряд. Ужастик добавил к своим сборам около 78 миллионов рублей, и теперь его общая касса в России и Беларуси составила 1043 миллиона. На третьем месте — драма «Стриптизёрши» с Дженнифер Лопес, это был ее второй уикенд.

Другие картины, которые стартовали на минувшей неделе вместе с «Тайной» относительно провалились. Среди них: боевик «Рэмбо: Последняя кровь», триллер «Комната желаний» и мультфильм «Побег из джунглей».

А на какой фильм вы сходили в минувшие выходные?

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«Стриптизерши»«Тайна печати дракона»кассовые сборыОно-2Рэмбо: Последняя кровь
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Фильм «Тайна печати дракона» недобрал в российском прокате
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