Сталлоне назвал имена актеров, которые могли сыграть Рэмбо

Среди его соперников были Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

Недавно на российские экраны вышла уже пятая часть фильма о ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо «Рэмбо: последняя кровь», где главную роль вновь сыграл американский актер Сильвестр Сталлоне.

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Первая часть франшизы увидела свет в далеком 1982 году. Зрители тепло приняли этот фильм. На производство картины тогда потратили порядка 15 миллионов долларов, кассовые сборы превзошли все ожидания – создатели заработали на ленте 125,2 миллиона.

Поклонники фильма не могут представить в образе Джона Рэмбо другого актера. По мнению фанатов, Сталлоне идеально подошел для этой роли. Однако, по словам звезды «Неудержимых», у него было множество конкурентов.

На роль ветерана войны во Вьетнаме создатели ленты также рассматривали таких актеров, как Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, и других. Но в итоге они сделали выбор в пользу Сталлоне, о чем ничуть не пожалели, пишет интернет-издание THR.

Добавим, актер Арнольд Шварценеггер тоже решил не расставаться со своим знаменитым героем. В октябре зрители познакомятся с очередной частью «Терминатора». Кстати, в фильме Шварценеггера омолаживать с помощью цифровой обработки не собираются. От этой идеи отказался режиссер картины Тим Миллер.