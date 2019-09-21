Рейнольдс появится в ремейке «Рождественской истории»

Зрители познакомятся с еще одной версией «Рождественской истории». В новой картине примут участие Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс. Им достались главной роли, однако кого именно сыграют в ремейке американские актеры, пока неизвестно, пишет интернет-издание The Hollywood reporter.

Напишет сценарий к очередной экранизации произведения английского писателя Чарльза Диккенса Шон Андерс, он уже работает над проектом. В центре повести – персонаж по имени Эбенезере Скрудже, к которому приходят призраки Рождества.

Произведение «Рождественская песнь в прозе» переносили на экран не один раз. Больше всего по душе зрителям пришлось несколько ее версий, одна вышла в прокат а конце 80-х годов, где главную роль сыграл Билл Мюррей. Другая, не меняя популярная экранизация повести Диккенса, появилась в 2009-м, в которой в главного героя перевоплотился Джим Керри.

Любителей кино вскоре ждет еще один праздничный фильм. В начале декабря на российские экраны выйдет комедия «Прошлое рождество», в которой главную роль исполнит «матерь драконов», британская актриса Эмилия Кларк.