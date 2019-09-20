КИНО

В Санкт-Петербурге снимают первый русский кинокомикс

Картину представят на фестиваль поп-культуры в Москве 5 октября.

В Санкт-Петербурге снимают первый русский кинокомикс
Майор Гром. Стоп-кадр из короткометражного фильма 2017 года.

В Санкт-Петербурге проходят съемки первого полнометражного фильма по русскому комиксу. Он будет посвящен персонажу издательства Bubble Майору Грому. Главный герой — следователь, не обладающий суперспособностями, которую всегда приходится иметь дело с преступлениями мистического характера. Обладая харизмой Остапа Бендера и принципами Глеба Жеглова, страж порядка борется с преступниками, которые наводят ужас на северную столицу. Его противником станет убийца под псевдонимом Чумной Доктор, который якобы во имя высшей справедливости карает продажных чиновников и нечистых на руку бизнесменов.

Комиксы о Майоре Громе выходят с 2012 года. В 2017-ом про этого персонажа сняли короткометражный фильм, не привязанный к основному сюжету.

Режиссером полнометражной картины выступил Олег Трофим («Лед»).

«Для меня и моей команды воссоздать грандиозную историю майора Грома на киноэкране — настоящий вызов, возможность познакомить зрителя с новыми удивительными и актуальными героями нашего времени», — цитирует его портал IGN.

Актерский состав и первые кадры фильма будут представлены 5 октября на главной сцене фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2019 в Москве. Пока что в Сети есть только тизер картины, в котором не показаны ни герой, ни злодей.

Пойдете в кино на первый русский кинокомикс?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

детективкинокомиксыМайор Громновый фильмсупергерои
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Санкт-Петербурге снимают первый русский кинокомикс
Интересно?
Поделись с друзьями: