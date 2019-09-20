В Санкт-Петербурге снимают первый русский кинокомикс

В Санкт-Петербурге проходят съемки первого полнометражного фильма по русскому комиксу. Он будет посвящен персонажу издательства Bubble Майору Грому. Главный герой — следователь, не обладающий суперспособностями, которую всегда приходится иметь дело с преступлениями мистического характера. Обладая харизмой Остапа Бендера и принципами Глеба Жеглова, страж порядка борется с преступниками, которые наводят ужас на северную столицу. Его противником станет убийца под псевдонимом Чумной Доктор, который якобы во имя высшей справедливости карает продажных чиновников и нечистых на руку бизнесменов.

Комиксы о Майоре Громе выходят с 2012 года. В 2017-ом про этого персонажа сняли короткометражный фильм, не привязанный к основному сюжету.

Режиссером полнометражной картины выступил Олег Трофим («Лед»).

«Для меня и моей команды воссоздать грандиозную историю майора Грома на киноэкране — настоящий вызов, возможность познакомить зрителя с новыми удивительными и актуальными героями нашего времени», — цитирует его портал IGN.

Актерский состав и первые кадры фильма будут представлены 5 октября на главной сцене фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2019 в Москве. Пока что в Сети есть только тизер картины, в котором не показаны ни герой, ни злодей.

Пойдете в кино на первый русский кинокомикс?