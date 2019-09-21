10 культовых экранизаций Стивена Кинга с неожиданной развязкой

По произведениям «короля ужасов» Стивена Кинга сняли 11 сериалов. 18 короткометражек и 71 полноразмерный фильм. В день рождения мэтра 21 сентября портал Teleprogramma.pro напоминает о некоторых из этих картин.

По романам и рассказам Стивена Кинга снимали, снимают и будут снимать. Его странная манера превращать совершенную обыденность в совершенный кошмар – уникальна. В его книгах на первых страницах ничто и никогда не предвещает беды. Зато потом…

«Кэрри», 1976 год

Этот фильм стал первой экранизацией Стивена Кинга. Первой и одной из самых успешных. История девочки, растущей в семье с полусумасшедшей матерью.

Мать – религиозная кликуша, тиранша, за малейшее отступление от правил жестоко наказывающая затравленную дочь.

Дочь – подросток. Жертва, которую из-за ее поведения, не вписывающегося в общепринятые рамки, в школе травят сверстники. У девочки есть телекинетические способности, но до полового созревания их удается сдерживать.

На школьном балу ее недоброжелатели подтасовывают результаты голосования, Кэрри становится королевой бала. Но ее счастье разрушают, вылив на голову ведро свиной крови. Девушка вне себя от ярости и унижения уничтожает и школу, и всех, кто был внутри.

Режиссер Брайан де Пальма практически открыл миру Кинга. Роман изначально не понравился широкой публике.

«Сияние», 1980

Режиссер Стенли Кубрик снял фильм, который понравился зрителям, но не понравился самому Стивену Кингу. Он назвал фильм «холодным», не передающим всю остроту повествования в книге.

Стивен Кинг тогда еще был никем, а Кубрик – мэтром в режиссуре. И мнение какого-то сценариста средней руки его не особо волновало. Поэтому режиссер снял фильм, несмотря на недовольство автора.

Критики отмечали, что фильм «вытянул» актерский состав: участие великолепного Джека Николсона спасло картину и стало причиной ошеломительного ее успеха.

История писателя, обезумевшего в стенах отеля, населенного жуткими призраками стала культовой только спустя годы. А вначале зрители приняли ее достаточно прохладно.

«Мертвая зона», 1983

Режиссер Дэвид Кронненберг достаточно резко высказывался в свое время о фильме «Сияние» и о произведениях Стивена Кинга в общем. Но буквально через пару лет после выхода в свет работы Кубрика и сам взялся экранизировать его «Мертвую зону».

В романе вышедший из пятилетней глубокой комы Джон пытается предотвратить Третью мировую войну. А в том, что она должна наступить, парень не сомневается – он приобрел способность видеть будущее.

«Мизери», 1990

Режиссеру Робу Райнеру удалось достичь недостижимого: Стивен Кинг был в восторге от картины. Зрители тоже. Заодно в восторге оказалась и исполнительница Кети Бейтс, которой роль полусумасшедшей поклонницы писателя принесла всемирную известность и пожизненный интерес режиссеров.

Писателю Полу Шелдону не повезло: попав в аварию на заснеженной дороге, он оказывается в заложниках у своей читательницы, которой не понравилось то, что любимый роман не будет иметь продолжения.

Для того, чтобы спасти свою жизнь, Пол вынужден стать для Энни личным писателем. Та делает все, чтобы у мужчины не было возможности сбежать и превращает его жизнь в ад.

«Побег из Шоушенка», 1994

Кинг считал, что именно этот роман не годится для телеадаптации. Но режиссер Френк Дарабонт мало того, что снял великолепное кино по богатейшему материалу, так еще и умудрился втиснуть туда совершенно гармоничные дополнения.

Например, эпизод, когда главный герой закрывается в помещении администрации и включает на всю тюрьму оперную музыку. Кинг в одном из интервью сказал, что всю жизнь будет жалеть о том, что не он придумал этот эпизод.

Зрителю открывается история Энди Дюфрейна, которого осудили за убийство жены. Только вот Энди никого не убивал и не собирается всю жизнь проводить в тюрьме. Он готовит и осуществляет побег из самой охраняемой тюрьмы штата.

С августа 2010 года этот фильм занимает первую позицию в списке лучших фильмов по версии интернет-сервиса «Кинопоиск», а с сентября 2019 – первое место на сайте IMDb.

«Способный ученик», 1997

Во время, когда снималась картина, режиссера Брайана Сингера не особо знали. Но он сумел снять картину, которая держит в напряжении до последнего кадра.Фильм рассказывает о школьнике, который настолько увлечен историей, что шантажом заставляет своего соседа стать его учителем.

Откуда такой нездоровый интерес к соседу? Просто мальчишка увлечен темными сторонами истории, а сосед когда-то был кровавым палачом, надзирателем в одном из концлагерей. Но этот интерес оборачивается тем, что в старике пробуждаются давние амбиции.

«Зеленая миля», 1999

Стивен Кинг называл «Зеленую милю» «мягким кино». И действительно: история великана Джона Коффи – волшебная сказка. И это несмотря на то, что ее герои помещены в нечеловеческие условия: тюремное крыло для заключенных, ожидающих собственной казни.

По сюжету, чернокожий гигант приговорен к смерти по несправедливому обвинению в смерти двух маленьких девочек. Но простоватый добряк не совершал этого кровавого убийства. А на месте преступления его нашли только потому, что он пытался снова вдохнуть в малышек жизнь.

Все дело в том, что Джон обладал поистине божественными способностями: он мог избавлять людей от болезней и даже возвращать только что умерших к жизни. Несмотря на это, Джона казнят.

Эта работа стала вторым совместным проектом Стивена Кинга и того самого Френка Дарабонта, которому когда-то так не нравились произведения писателя и экранизации по его работам. Теперь «Зеленая миля» считается чуть ли не самой точной и удачной киноадаптацией Кинга.

«1408», 2007

Кинг любит запирать своих героев в четырех стенах. Микаэль Хофстрем взялся передать атмосферу безвыходности, которую так мастерски передает автор в своей книге. И, надо сказать, что ему удалось напугать даже автора, о чем тот не один раз говорил в интервью.

Главному герою нужно разоблачить очередную мистификацию, связанную с отельными историями. Ведь частенько хозяева отелей искусственно нагоняют жути, чтобы привлечь мистически ориентированных клиентов.

В отеле «Дельфин» как раз есть такой номер. Майк останавливается в нем и оказывается в иррациональном мире, откуда нет выхода. Потустороннее зло предлагает ему либо оставаться на «пятом круге ада», либо покончить с собой. Но Майк борется до последнего.

Фильм имеет несколько концовок. В прокатной версии Майк остается жив и даже имеет доказательства того, что с ним происходило. В режиссерской версии Майк погиб в пожаре, и теперь в номере обитает еще и его призрак. По еще одной версии, редактор Майка получил все-таки рукопись. Но в ней не разоблачение, а подтверждение жути, творящейся вокруг номера 1408.

«Мгла», 2007

И снова тот же Френк Дарабонт! И снова довольный Стивен Кинг! И это при том, что Дарабонт очень посвоевольничал, заменив концовку произведения Кинга на свою. В финале все свелось к нападению инопланетных монстров. Но Кингу все понравилось.

«Мглу» теперь уверенно относят к классике жанра. Но при этом картина – отличный образец острой психологической драмы. Очень ярко выписаны хзарактеры и эмоции людей, которых поместили в замкнутое пространство без возможности выйти, потому что за стенами – верная смерть.

«11.22.63», 2016

Снова цифры. Означают они дату, когда был убит президент США Джон Кеннеди. Простой учитель Джейк Эппинг получает способность оказываться в 1960 году. Ему кажется, что он сможет предотвратить покушение на президента и тем самым изменить ход мировой истории.

Снова и снова Джейк предпринимает попытки, но время не желает принимать перемены, а потому противится любым действиям доброхота из будущего.

Восьмисерийный фильм по построению похож на «День сурка» или на «Бойфренд из будущего», но насыщен кинговским духом. Почти у каждого эпизода был свой режиссер: шестеро на восемь серий. При этом повествование рваным не назовешь.

Конечно, мы поместили в десятку экранизаций далеко не все, что заслуживает внимания. И если вы считаете, что мы незаслуженно обошли какую-то экранизацию Стивена Кинга – напишите об этом в комментариях.