«Лига справедливости» будет перезапущена с Паттинсоном в роли Бэтмена

У кинокомпании Warner Bros. большие планы на Роберта Паттинсона в качестве Бэтмена. Весной звезда «Сумерек» начнет сниматься в картине Мэтта Ривза про Темного рыцаря, но это будет не единственный его фильм в киновселенной DC, которая уже несколько лет пытается дотянуться до успеха своего конкурента Marvel.

Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свой источник, Бэтмен Паттинсона будет играть главную роль в перезагрузке Лиги справедливости. Напомним, что в 2017 году вышел фильм с таким названием — аналог «Мстителей», когда все главные супергерои DC объединились в одну команду. Несмотря на звездный состав (Бен Аффлек, Галь Гадот, Генри Кавилл, Джейсон Момоа), фанаты комиксов восприняли эту картину больше негативно — многие сошлись на мысли, что студия слишком рано собрала боевой отряд из своих персонажей, словно пытаясь повторить успех Marvel.

Источник издания сообщил, что пока Паттинсон подписал контракт на три фильма о Бэтмене, чтобы сформировать трилогию. И упор в новой экранизации о Темном рыцаре будет делаться на детективные способности героя. Если этот проект получит одобрение зрителей, с него можно начать и перезапуск «Лиги справедливости».

