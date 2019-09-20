Звезда «Игры престолов» заявил, что не позволит умирать своим героям в финале

Звезда «Игры Престолов» Шон Бин отказывается от ролей в тех фильмах, где герою предстоит умереть. Такой радикальный подход английский актер избрал после того, как стал героем многочисленных мемов – поклонники его творчества провозгласили Бина «самым убиваемым актером», несмотря на то, что существуют артисты, которые умирали в фильмах чаще.

Сам Бин чуть позже рассказал The Sun, что теперь не играет роли тех, кто умрет в конце. Но дело отнюдь не в суевериях или репутации – просто его присутствие делает сюжет слишком предсказуемым. Шон отметил, что видя его на экране, зритель автоматически записывает персонажа в список мертвых. Актер признался, что должен был прекратить это и в буквальном смысле «начать выживать». Теперь же, когда режиссер говорит артисту, что тот должен умереть в кадре, мужчина ему отвечает – «только не это». В скором времени Шон Бин появится в военной драме «Мир в огне». Сам актер поспешил предупредить аудиторию – на его смерть можно не рассчитывать.