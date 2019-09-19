«Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной

Когда-то историю о Рэмбо знал каждый. Сегодня, спустя много лет, отчаянный борец за правду возвращается на большие экраны. Соберет ли кассу легендарный Слай Сталлоне?

Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году. С тех пор прошло уже 37 лет. И вот вышло очередное продолжение.

Понятно, конечно, что ностальгия – это доброе чувство и прокатчики на нем могут неплохо заработать. Да и Сильвестру Сталлоне приятная добавка к пенсии. Как-никак, а ему уже 73 года.

Впрочем, если судить по кадрам из фильма, то «старичок» еще даст фору многим молодым. Бандитос из плохих парней в фильме уж точно не поздоровится. Действие в фильме будет похоже на «Один дома», только по-взрослому.

Слишком уж долго фильм не получал своего продолжения

Некоторые комментарии к картине просто за душу берут.

Доктор Шклов: «Очень ждём. Многие мои сверстники не дожили, кто видел «Первую кровь»».

По сюжету Джону Рэмбо вроде как удалось справиться с посттравматическим синдромом. Он живет спокойно где-то в просторах штата Аризона, на ранчо, где его никто не тревожит. И даже завел себе помощниц – молоденькую Габриэллу (вот шалун!) и ее бабушку, исполняющую роль дуэньи при молоденькой строптивой внучке.

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Внучке не хватает приключений, и она придумывает себе «важное дело»: ей кровь из носу нужно выяснить, почему папочка бросил семью во времена ее далекого детства. Конечно, Джон и бабуля пытаются отговорить дурочку от глупой затеи, но южная кровь горяча, и Габриэлла все-таки уезжает.

Не всем зрителям понятны резоны Габриэллы

НорманРиддикулус: «Чего этим брошенным детишкам неймется? Что, папаша вернется, если она ему в глаза своими оленьими очами попырится? А нормальные мужики потом на рожон лезут, вытаскивают из очередной [передряги] очередную дуру!»

Чего носительница оленьих очей хотела добиться от нерадивого папки – неизвестно, но известно, что по дороге красотка пропала. Бабка плачет, курочка кудахчет, а Джону опять расхлебывать – бабка же не отстанет…

В общем, Сильвестр «попал»

Девчушка же не просто так загуляла в придорожном баре, дорвавшись до свободы. Рэмбо может быть и не пошел бы ее искать, если бы знал, что ее украли члены огромной преступной группировки, в которой творятся страшные дела с наркотиками, грабежами, убийствами и – страшно подумать! – торговлей красивыми молодыми девушками.

Но уж взялся за гуж – отступать некуда, позади Аризона и бабка на пороге ранчо с синим платочком. Так и пошел Рэмбо один, старенький, навьюченный оружием и ненавистью к палящему аризонскому солнцу и девичьему упрямству.

Нет покоя ветерану

Компанию в расследовании, конечно же, составит неугомонная журналистка Кармен Дельгадо (почему-то всех чернявых журналисток в американских фильмах так зовут – не перепутаешь). Она больше мешает, чем помогает, но и не таких змей Рэмбо в джунглях обезвреживал.

По дороге Рэмбо ждут жестокие приключения, реки крови, горы мяса и героический саундтрек. Конечно, Сильвестр спасет девочку – иначе зачем приглашали? Напрасно старушка ждет сына домой – придет Слай с научившейся послушанию внучкой, а злодеи получат по заслугам.

В общем, есть еще порох в пороховницах и стрелы в знаменитом колчане. Помня об этом, можно смело идти в кинотеатр и проводить время за переживанием о Джоне Рэмбо, которому, конечно, как всегда, достанется на орехи.

Но мы-то знаем, что Слай – лучший и ни за что не подведет. В общем, если вас вдруг захватит в рабство зловредный преступный картель – пишите письма Джону Рэмбо.

А вы на какую сказку собрались? Со Сталлоне или со Шварцнеггером и Джеки Чаном? Если что – они в один день выходят в прокат, так что планируйте свое время.