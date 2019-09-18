КИНО

Капитану Америка в киновселенной Marvel поменяют пол

Студия хочет видеть на экране женщину со щитом «первого мстителя».

Капитану Америка в киновселенной Marvel поменяют пол
Капитан Америка - один из ключевых персонажей комиксов Marvel. Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i

Фанаты кинокомиксов помнят, что в конце фильма «Мстители: Финал» Капитан Америка Стив Роджерс неожиданно состарился и передал свой звездно-полосатый щит персонажу Соколу. Зрители тут же решили, что темнокожий парень с крыльями станет новым Капитаном, но источники близкие к миру кино уверяют, что не все так просто.

Обозреватель портала We Got This Covered предположил, что в киновселенной Marvel появится несколько преемников легендарного супергероя. Его информатор сообщил, что киностудия хочет видеть на экране женщину в данной ипостаси.

Пока что на эту роль больше всех претендует персонаж Шэрон Картер — та самая блондинка, которая целовала Стива Роджерса в фильме «Первый мститель: Противостояние» (актриса Эмили Ванкэмп). В последних «Мстителях» она никак не была задействована, но может легко появиться в предстоящем сериале «Сокол и Зимний Солдат» на канале Disney+, в сюжете которого точно будет поднят вопрос о том, кому стать следующим Капитаном.

Хотели бы, чтобы синий наряд Капитана в кино примерила женщина?

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"Мстители"MarvelКапитан АмерикаМстители: Финалсупергерои
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Капитану Америка в киновселенной Marvel поменяют пол
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