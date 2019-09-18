КИНО

Хиддлстон получил пощечину от Хемсворта на съемках первых «Мстителей»

Об этом инциденте исполнитель роли Локи рассказал в эфире одной из программ.

Хиддлстон получил пощечину от Хемсворта на съемках первых «Мстителей»
Кадр из фильма «Мстители» (2012)

Британский актер Том Хиддлстон стал гостем шоу The Late Show, где поведал о непростых ситуациях во время съемок первого кроссовера студии Marvel «Мстители».

В картине он и Крис Хемсворт сыграли враждующих братьев – Локи и Тора. Во время одной из сцен Хемсворт должен был ударить Хиддлстона по лицу. Сначала планировалось, что актер лишь сделает вид, что получил пощечину.

Но Том от этой идеи отказался. Чтобы сцена была правдоподобной, Хиддлстон попросил «брата» все же ударить его по-настоящему. В итоге одним ударом Хемсворт сбил коллегу с ног, пишет интернет-издание Independent.

На ситуацию во многом повлиял костюм Хиддлстона. Одни из элементов одеяния Локи – гигантский шлем с рогами, который весит почти 14 килограммов.

«Это была ужасная идея, я просто упал как подкошенный», — вспомнил тот момент звезда фильма «Выживут только любовники».

Напомним, персонаж Хиддлстона погиб в одной из частей франшизы «Мстители» от рук злодея Таноса. Однако этот персонаж не покинул киновселенную Marvel. Локи станет героем одноименного сериала, который вскоре представит компания Disney.

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Тэги:

"Мстители"Крис ХемсвортТом Хиддлстонфильм "Мстители. Финал"
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Хиддлстон получил пощечину от Хемсворта на съемках первых «Мстителей»
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