Фильм по игре Assassin’s Creed снимут с новым актерским составом

Радостная новость для фанатов компьютерной игры Assassin’s Creed: по ней будет снят новый фильм с другим актерским составом. Напомним, картина «Кредо убийцы» вышла в конце 2016 года. И хотя главную роль в ней сыграл Майкл Фассбендер, критики негативно отозвались об этом кинопроекте, да и кассовые сборы у него были, мягко говоря, средненькие.

Как сообщает портал We Got This Covered, студия Disney собирается перезапустить фильм. Соответствующие права она получила, поглотив конкурента Fox. Скорее всего, новую картину покажут на канале Disney+ и, если она окажется успешной, то может выйти в кинотеатрах полнометражным фильмом, а то и двумя.

Напомним, игра Assassin’s Creed вышла в 2007 году. Ее сюжет рассказывает о многовековом противостоянии двух организаций — тамплиеров и ассасинов. Игрока из будущего «закидывают» в события прошлого, где он действует в теле ассасина — профессионального убийцы с целым арсеналом необычного оружия. Вселенная «Кредо» разрослась далеко за пределы компьютерных игр, по неё сняли фильм, выпустили книги и комиксы.

больше по теме Съемки нового фильма Mortal Kombat стартовали в Австралии Картину по легендарной компьютерной игре снимают ее фанаты.

А вы играли когда-нибудь в Assassin’s Creed? Как вам?