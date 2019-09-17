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Нового «Бэтмена» будут снимать там же, где и «Гарри Поттера»

Роберт Паттинсон станет супергероем на той же студии, где снимали «Лигу справедливости» и «Чудо-женщину».

Нового «Бэтмена» будут снимать там же, где и «Гарри Поттера»
Бэтсигнал снова загорится в Англии. Фото: Dario Oliveira/ZUMAPRESS.com

Новый фильм про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли будут снимать в Англии. Как сообщает портал HN Entertainment со ссылкой на свой источник, съемки картины Мэтта Ривза пройдут в студии Studios Leavesden, принадлежащей компании Warner Bros. В ней же снимались фильмы о Гарри Поттере и «Фантастические твари», а также супергеройские блокбастеры «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости» и «Чудо-женщина».

Напомним, уже точно известно, что роль богача и борца с преступностью Брюса Уэйна перешла от Бена Аффлека к звезде «Сумерек» Роберту Паттинсону (он уже примеряет знаменитый костюм героя). А вот остальной актерский состав пока неизвестен, его обещают озвучить до конца текущего года. Ранее появилась информация, что на роль дворецкого Альфреда рассматривается Пирс Броснан, также в картине должен сыграть актер Вуди Харрельсон, известный по фильму «Иллюзия обмана». Бывшая партнерша Паттинсона Кристен Стюарт тоже хотела попасть в этот фильм.

Студия назначила дату выхода боевика на 25 июня 2021 года.

Как думаете, какой фильм будет круче: «Бэтмен» или «Джокер»? 

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Тэги:

Warner Bros.БэтменБэтмен против СуперменаГарри ПоттерсупергероиФантастические твари и где они обитают

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Нового «Бэтмена» будут снимать там же, где и «Гарри Поттера»
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