Нового «Бэтмена» будут снимать там же, где и «Гарри Поттера»

Роберт Паттинсон станет супергероем на той же студии, где снимали «Лигу справедливости» и «Чудо-женщину».

Новый фильм про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли будут снимать в Англии. Как сообщает портал HN Entertainment со ссылкой на свой источник, съемки картины Мэтта Ривза пройдут в студии Studios Leavesden, принадлежащей компании Warner Bros. В ней же снимались фильмы о Гарри Поттере и «Фантастические твари», а также супергеройские блокбастеры «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости» и «Чудо-женщина».

Напомним, уже точно известно, что роль богача и борца с преступностью Брюса Уэйна перешла от Бена Аффлека к звезде «Сумерек» Роберту Паттинсону (он уже примеряет знаменитый костюм героя). А вот остальной актерский состав пока неизвестен, его обещают озвучить до конца текущего года. Ранее появилась информация, что на роль дворецкого Альфреда рассматривается Пирс Броснан, также в картине должен сыграть актер Вуди Харрельсон, известный по фильму «Иллюзия обмана». Бывшая партнерша Паттинсона Кристен Стюарт тоже хотела попасть в этот фильм.

больше по теме Рианна не скрывает, что мечтает сняться в фильме о Бэтмене Певица уже подобрала себе роль.

Студия назначила дату выхода боевика на 25 июня 2021 года.

Как думаете, какой фильм будет круче: «Бэтмен» или «Джокер»?