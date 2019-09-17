КИНО

Съемки нового фильма Mortal Kombat стартовали в Австралии

Картину по легендарной компьютерной игре снимают ее фанаты.

Съемки нового фильма Mortal Kombat стартовали в Австралии
Архивное фото со съемок фильма Mortal Kombat 1995 года. Фото: KPA

В Австралии стартовали съемки нового фильма по мотивам популярной компьютерной игры Mortal Kombat. Сценарист картины Грег Руссо выложил в Twitter первые фото со съемочной площадки.

Mortal Kombat
Съемки нового фильма Mortal Kombat стартовали 15 сентября. Фото: twitter.com/WriterRusso

Некоторые актеры, в том числе и Мехкад Брукс, играющий Джексона Бриггса, тоже поделились своими впечатлениями в социальных сетях.

«Я приглашаю вас забыть о своих пристрастиях к вашим любимым персонажам игры и посмотреть, как отдельная группа страстных людей, которые также являются фанатами «МК», может улучшить их. Я набрал 20 фунтов за два месяца, боевые тренировки ведутся круглосуточно», — рассказал Брукс.

Напомним, по вселенной Mortal Kombat уже выходило два полнометражных фильма —  в 1995 и 1997 годах. Премьера новой картины намечена на 5 марта 2021 года. Дзюдоист из Индонезии Джо Таслим исполнит роль бойца Саб-Зиро, на роль Лю Канга претендует звезда «Могучих рейнджеров» Луди Линь.

А вы играли когда-нибудь в игру Mortal Kombat?

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Mortal Kombatбоевиккомпьютерная играновый фильм

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Съемки нового фильма Mortal Kombat стартовали в Австралии
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