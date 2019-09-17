Съемки нового фильма Mortal Kombat стартовали в Австралии

В Австралии стартовали съемки нового фильма по мотивам популярной компьютерной игры Mortal Kombat. Сценарист картины Грег Руссо выложил в Twitter первые фото со съемочной площадки.

Некоторые актеры, в том числе и Мехкад Брукс, играющий Джексона Бриггса, тоже поделились своими впечатлениями в социальных сетях.

«Я приглашаю вас забыть о своих пристрастиях к вашим любимым персонажам игры и посмотреть, как отдельная группа страстных людей, которые также являются фанатами «МК», может улучшить их. Я набрал 20 фунтов за два месяца, боевые тренировки ведутся круглосуточно», — рассказал Брукс.

Напомним, по вселенной Mortal Kombat уже выходило два полнометражных фильма — в 1995 и 1997 годах. Премьера новой картины намечена на 5 марта 2021 года. Дзюдоист из Индонезии Джо Таслим исполнит роль бойца Саб-Зиро, на роль Лю Канга претендует звезда «Могучих рейнджеров» Луди Линь.

А вы играли когда-нибудь в игру Mortal Kombat?