У фильма «Безумный Макс» с Томом Харди будет два продолжения

Находящийся в Санкт-Петербурге на киносимпозиуме продюсер Иэн Смит рассказал ТАСС, что австралийский режиссер Джордж Миллер планирует снять еще два фильма «Безумный Макс».

Напомним, первая картина этой постапокалиптической саги вышла в далеком 1979 году с Мелом Гибсоном в главной роли. Позже были сняты продолжения — вторая и третья часть. В 2015 году франшизу перезапустили с Томом Харди в роли Макса. Смит был продюсером фильма, и картина получилась довольно удачной. Она получила множество наград, включая шесть премий «Оскар» за лучшие: монтаж, работу художника-постановщика, костюмы, грим, звук и звуковой монтаж. При таком успехе, неудивительно, что создатели нацелились на продолжения.

Основной фишкой «Безумного Макса» является сочетание вычурных машин и безжизненной пустыни будущего, где идет бесконечная борьба за воду, бензин и оружие. Вселенная этой франшизы вдохновила множество фанатов по всему миру перевоплощаться в ее персонажей, а также модифицировать автомобили.

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