КИНО

Джеймс Ганн перечислил актерский состав «Отряда самоубийц 2»

Эта информация опубликована в блоге американского режиссера.

Джеймс Ганн перечислил актерский состав «Отряда самоубийц 2»
Кадр из картины «Отряд самоубийц» (2016)

В Интернете со временем появляется все больше сведений о будущем кинокомиксе – сиквеле «Отряда самоубийц». Ранее поклонники даже не знали, кто работает на съемочной площадке. Режиссер фильма Джеймс Ганн (он же написал сценарий) решил сделать фанатам подарок, опубликовав в блоге список актерского состава второй части «Отряда самоубийц».

Далеко не все актеры вернутся к своим ролям. К примеру, на экране не появятся Уилл Смит, Джаред Лето и Кара Делевинь. В списке оказалось и много новых имен – актеров, которые не принимали участие в первой части ленты. Среди них – Идрис Эльба (трилогия о «Торе», «Форсаж: Хоббс и Шоу») и режиссер Тайка Вайтити, создатель блокбастера «Тор:Рагнарек». В каких именно персонажей они перевоплотятся, пока неизвестно.

Говоря о предстоящем супергеройском боевике, продюсер фильма Питер Сафран не раз отмечал, что сиквел станет полной перезагрузкой первой части.

«Это перезагрузка, а не продолжение», — отметил продюсер.

Ждать премьеры поклонникам придется еще долго: фильм выйдет на экраны лишь в 2021 году. Напомним, ранее в Сети появилось несколько кадров со съемок «Хищных птиц», которые проходили в Лос-Анджелесе. На фото – Марго Робби в образе Харли Квинн. Она со страховкой выполняла трюк с автомобилем.

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Джеймс ГаннМарго РоббиОтряд самоубийц 2режиссерсиквелХищные птицы

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Джеймс Ганн перечислил актерский состав «Отряда самоубийц 2»
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