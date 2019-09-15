Эркюль Пуаро и не только: фильмы по Агате Кристи, которые сняли за последние годы

15 сентября 1890 года родилась Агата Кристи – английская писательница, придумавшая гениальных сыщиков мисс Марпл и Эркюля Пуаро.

Книги Агаты Кристи до сих пор занимают третье место в мире по популярности: на первом месте находится Библия, а на втором – произведения Шекспира. Кинокартины, снятые по произведениям писательницы, получаются интересными и захватывающими. Мы расскажем о фильмах и сериалах, снятых по книгам английской «детективщицы» за последние годы.

«Скрюченный домишко» (Великобритания, США), 2017 г. Рейтинг – 6.351

Аристид Леонидис – очень богат и успешен. У олигарха есть внучка – София. Она очень горюет после убийства любимого дедушки, а чтобы побыстрее отыскать убийцу, нанимает частного детектива.

София убеждена: смерти Аристида хотели многие, его мог отравить любой из тех, кто живет в доме. Но вскоре оказывается, что София тоже входит в круг подозреваемых…

«Партнеры по преступлению» (Великобритания), 2015 г. Рейтинг – 6.369

Этот британский сериал переносит нас в Великобританию 50-х годов прошлого века. Мужа и жену Бересфорд незаметно для них самих втягивают в международные шпионские игры. А виновата во всем жена – Таппенс Бересфорд, которой однажды показалось, что они с мужем живут слишком скучно…

Идеальный сериал для длинных осенних вечеров, помогает погрузиться в уютную атмосферу Англии прошлого века. Каждая серия заканчивается внезапно, «на самом интересном месте».

«Свидетель обвинения» (Великобритания, США), 2016 г. Рейтинг – 6.631

В Лондоне жестоко убита Эмили Френч, богатая одинокая дама. Подозрения падают на наследника – Леонарда Воула. Его виновность подтверждает и домоправительница богатой леди.

Однако Воул не теряет надежды на свободу – он верит, что в его защиту выступит некая хористка, и он будет оправдан. Очень запутанное дело. Дополнительный интерес мини-сериалу придает участие в нем Ким Кэтролл – актрисы, прославившейся исполнением одной из главных ролей в сериале «Секс в большом городе».

«Убийство в Восточном экспрессе» (Мальта, США), 2017 г. Рейтинг – 6.676

Чтобы добраться из Парижа в Константинополь, необходимо воспользоваться «Восточным экспрессом». Это самый роскошный и самый быстрый поезд во всей Европе, в нем путешествуют только очень обеспеченные люди.

Среди пассажиров оказывается знаменитый сыщик Эркюль Пуаро. С самого начала все пошло не так. Сыщик никак не может разобраться в новом деле, с трудом приобретает билет на элитный поезд, ночью в вагоне сильно шумят, и Пуаро просыпается наутро разбитый, с тяжелой головой…

А потом в поезде обнаруживают труп. Конечно, расследовать убийство предстоит знаменитому сыщику.

«Испытание невиновностью» (Великобритания, США), 2018 г. Рейтинг — 7.194

Экранизация одноименного романа Агаты Кристи. Неизвестные злоумышленники сначала убили кочергой миссис Рэйчел Аргайл в ее собственной гостиной, а затем ограбили ее дом.

Полицейские решают, что виновный в ужасном преступлении – приемный сын супругов Аргайлов, Джек. Все знали о том, что он поссорился с матерью накануне, — она не хотела давать ему деньги. Но Джек клянется, что невиновен…

«И никого не стало» (Великобритания), 2015 г. Рейтинг – 7.402

Сюжет этого романа Агаты Кристи хорошо знаком нашим зрителям – наверняка многие видели великолепную экранизацию Станислава Говорухина «Десять негритят», снятую еще в 1987 году по одноименному роману писательницы.

Восемь человек прибывают в таинственный дом на острове, приглашенные незнакомцем. В доме – супружеская пара слуг, и больше никого. Неизвестный посредством граммофонной пластинки обвиняет каждого из гостей (и слуг тоже) в преступлениях, за которые они когда-то были оправданы.

А потом все погибают. Их убивают по очереди. Кто это делает? Загадка выяснится только в самые последние минуты. Когда никого не осталось…

А вы уже готовы окунуться в этот загадочный мир преступлений и гениальных сыщиков Агаты Кристи? Мы желаем вам приятного просмотра.