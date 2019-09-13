В Сети появились кадры со съемок «Хищных птиц» с Марго Робби

На фото актриса в образе Харли Квинн выполняет трюк с автомобилем.

Поклонники комиксов с нетерпением ждут премьеры картины «Хищные птицы», которая выйдет в широкий прокат в начале февраля будущего года. Фанаты пытаются найти в Сети хоть какие-то упоминания о сюжете ленты.

Недавно в Интернете появились кадры со съемок, которые проходили в Лос-Анджелесе. На них звезда картины Тарантино «Однажды…в Голливуде» Марго Робби в образе Харли Квинн выполняет сложный трюк. Она принимала участие в сцене погони с автомобилем. На фото видно, что артистке помогает держаться на ногах страховка.

Напомним, ранее сообщалось, что Марго Робби планирует перенести на экран комикс «Танкистка». Компания австралийской актрисы получила права снять ленту по названному произведению. Разработка картины идет уже несколько месяцев.

Отметим, этот комикс раннее уже экранизировали в 1995-м. Главная героиня ленты внешне похожа на персонажа Харли Квинн. Возможно, именно поэтому Робби заинтересовался этим комиксом.