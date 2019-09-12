КИНО

Кэмерон обрадовался проигрышу «Аватара» боевику «Мстители: Финал»

Сейчас режиссер может спокойно работать на продолжением космической саги.

Кэмерон обрадовался проигрышу «Аватара» боевику «Мстители: Финал»
Джеймс Кэмерон готов снять и четвертый, и пятый «Аватары», если потребуется. Фото: Birdie Thompson/AdMedia

Интересно, но когда супергеройский боевик «Мстители: Финал» потеснил фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» с первого места в рейтинге самых кассовых кинокартин, сам великий режиссер не опечалился, а, наоборот, приободрился.

«Это дало мне надежду, — цитирует Кэмерона издание Deadline. — «Мстители» доказали, что люди все равно будут ходить в кинотеатры. Я боялся снимать продолжения «Аватара», так как рынок мог уже измениться настолько, что в кино больше никого и не затащишь».

Напомним, режиссер объявил о создании сиквелов «Аватара» еще в 2010 году, назначив даты выхода второго и третьего фильмов на 2014-й и 2015-й. Однако затем у него возник ряд задержек, из-за которых съемки начались только во второй половине 2017 года.

Сейчас, по официальной информации, «Аватар 2» выйдет в кинотеатрах 17 декабря 2021 года, а «Аватар 3» — 22 декабря 2023-го. Уже запланированы четвертый и пятый фильмы — на 2024 и 2027 годы, соответственно (но только если их предшественники соберут хорошую кассу).

По поводу того, насколько продолжения будут лучше оригинала, и превзойдут ли они «Мстителей», Кэмерон пожал плечами.

«Попытаемся. Может, удастся, а может, и нет, но хорошо, что это все еще возможно», — сказал он.

Ждете продолжение «Аватара»?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Аватар-2"«Мстители: Финал»MarvelАватарДжеймс Кэмеронкассовые сборы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кэмерон обрадовался проигрышу «Аватара» боевику «Мстители: Финал»
Интересно?
Поделись с друзьями: