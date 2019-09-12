Кэмерон обрадовался проигрышу «Аватара» боевику «Мстители: Финал»

Интересно, но когда супергеройский боевик «Мстители: Финал» потеснил фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» с первого места в рейтинге самых кассовых кинокартин, сам великий режиссер не опечалился, а, наоборот, приободрился.

«Это дало мне надежду, — цитирует Кэмерона издание Deadline. — «Мстители» доказали, что люди все равно будут ходить в кинотеатры. Я боялся снимать продолжения «Аватара», так как рынок мог уже измениться настолько, что в кино больше никого и не затащишь».

Напомним, режиссер объявил о создании сиквелов «Аватара» еще в 2010 году, назначив даты выхода второго и третьего фильмов на 2014-й и 2015-й. Однако затем у него возник ряд задержек, из-за которых съемки начались только во второй половине 2017 года.

Сейчас, по официальной информации, «Аватар 2» выйдет в кинотеатрах 17 декабря 2021 года, а «Аватар 3» — 22 декабря 2023-го. Уже запланированы четвертый и пятый фильмы — на 2024 и 2027 годы, соответственно (но только если их предшественники соберут хорошую кассу).

По поводу того, насколько продолжения будут лучше оригинала, и превзойдут ли они «Мстителей», Кэмерон пожал плечами.

«Попытаемся. Может, удастся, а может, и нет, но хорошо, что это все еще возможно», — сказал он.

Ждете продолжение «Аватара»?