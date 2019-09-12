КИНО

Костюмы для последних «Мстителей» были нарисованы на компьютере

Отдел киностудии, занимающийся нарядами супергероев, не успел подготовить все модели к началу съемок.

Костюмы для последних «Мстителей» были нарисованы на компьютере
Кадр из фильма «Мстители: Финал». Фото: Marvel Studios

Западные фанаты кинокомиксов обсуждают, что в фильме-рекордсмене «Мстители: Финал» было слишком много компьютерной графики. Понятное дело, что таких персонажей, как Халк, Грут или енот Ракета, без технологии CGI на экране не представишь, но создатели картины даже некоторые костюмы супергероев-людей рисовали на компьютере. Об этом сообщает портал Screen Rant.

Причиной такой странности явилось то, что из-за сжатых сроков киношники не получили костюмы того дизайна, который был заявлен. Речь идет о футуристических нарядах, в которых герои прыгали в прошлое. Студия Marvel сняла сцены без них, а потом уже на компьютере «надела» экипировку на актеров.

«Отдел костюмов не успел разработать, подобрать и изготовить все модели для персонажей, поэтому мы сделали их в цифровом виде», — рассказала специалист по визуальным эффектам Джен Андердал.

Но не только наряды для путешествий во времени, костюмы Капитана Америки и Капитана Марвел тоже были цифровыми. Добавим, что «живые» доспехи Человека-Паука, Черной Пантеры и Железного человека всегда рисовались на компьютере, но это и так понятно любому здравомыслящему зрителю.

А вас расстраивает, что даже такую элементарную вещь, как костюмы, киношники рисуют на компьютере?

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«Мстители: Финал»Marvelкостюмыработа костюмеровсупергероисъемки кино

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Костюмы для последних «Мстителей» были нарисованы на компьютере
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