КИНО

Режиссер «Джокера» признал, что DC не повторит кассовый успех Marvel

Однако этот факт мало расстраивает Тодда Филлипса.

Режиссер «Джокера» признал, что DC не повторит кассовый успех Marvel
Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Одна из наиболее ожидаемых кинопремьер в России – картина студии DC «Джокер», где главную роль сыграл американский актер Хоакин Феникс. Кинолента получила множество позитивных оценок критиков.

На прошедшем Венецианском кинофестивале международное жюри присудило «Джокеру» главную награду. Ранее кинокомиксы так высоко не оценивали на столь престижных киносмотрах.

Несмотря на это, режиссер фильма Тодд Филлипс считает, что киностудии DC не удастся превзойти кассовый успех ее главного конкурента – Marvel. Однако это вовсе не расстраивает создателя «Джокера», пишет интернет-издание Comic Book.

«Конечно, Marvel – это гигантский «организм». Нужно тогда попытаться сделать то, что им не под силу», — высказался Филлипс.

С кинокомиксом «Джокер» российский зритель познакомится уже 3 октября. Кстати, мало кто знает, что исполнитель роли главного антагониста Бэтмена мог присоединиться к вселенной Marvel. Фениксу предлагали перевоплотиться в Доктора Стрэнджа, этот герой появился в одноименном фильме. Однако актер отказался, и представители студии начали сотрудничать с Бенедиктом Камбербэтчем.

Напомним, недавно самым кассовым фильмом в истории кино стал «Мстители:Финал». Кроссовер производства студии Marvel собрал в прокате 2,8 миллиарда долларов и, тем самым, превзошел успех картины Джеймса Кэмерона «Аватар».

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«Джокер»MarvelMarvel и DCВенецианский кинофестиваль 2019вселенная DCТодд ФиллипсХоакин Феникс

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Режиссер «Джокера» признал, что DC не повторит кассовый успех Marvel
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