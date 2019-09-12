Рене Зеллвегер сломала нос на съемках фильма «Джуди»

Актриса Рене Зеллвегер готова практически на любые жертвы ради съемок в новой картине. Недавно американка сломала нос во время поцелуя с пятым мужем героини. А чтобы получить роль, актриса вынуждена была сбросить 11 килограммов. Как после премьеры рассказала сама героиня, казус с носом стал для нее неприятным сюрпризом, ведь из-за него пришлось начинать процесс заново. Зеллвегер вспомнила, что в какой-то момент по ее подбородку потек клей. Она с ужасом вынуждена была наблюдать, как частички ее носа прилипают к щеке Финна Уитрока. Когда же гримеры подошли к звезде, выяснилось, что нос сломан – к счастью, он был накладным.

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Чуть позже, на красной дорожке фестиваля, Зеллвегер вспомнила инцидент и со смехом заявила своему «картинному мужу»: «Все, уходи! Ты испортил мне макияж». Зрители, посетившие дебютный показ, отметили, что Рене в байопике «Джуди» изменилась до неузнаваемости – чтобы быть похожей на актрису Джуди Гарленд, ей пришлось несколько часов сидеть на сложном гриме, а также надевать парик и носить контактные линзы. Кинокритики отмечают, что терпение Зеллвегер окупится – вероятно, американка получит «Оскар» за эту роль. В России картина появится в кинотеатрах 17 октября.