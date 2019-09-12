Владимир Вдовиченков о фильме «Дорогой папа»: «Артистам полезно играть в кино про хороших людей»

О картине «Дорогой папа», которая 12 сентября выходит на экраны, уже поговаривают, что она повторяет сюжет других успешных фильмов, хотя и не полностью.

Исполнитель главной роли в новом фильме «Дорогой папа» Владимир Вдовиченков поговорил с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко.

— Ваш герой в картине говорит, что ему всегда предлагали роли плохих парней. Это как-то перекликается с вашей карьерой в кино? Как так получилось, что вы сыграли все же положительного персонажа?

— Не согласиться на эту историю, где нет какого-то треша, нет какого-то насилия, нет какой-то жести я, конечно, не мог. Это такое в хорошем смысле «сладкое кино». Знаете, бывают такие фильмы, когда ты не ждешь какого-то откровения от кино, а просто тебе хочется, чтобы у всех все было хорошо. Чтобы все поняли друг друга, любили друг друга и не обижали друг друга.

— Сразу согласились сниматься?

— Мне понравилась эта история. И вообще, я считаю, артистам полезно играть роли в хороших добрых фильмах про хороших людей. Вот, собственно, весь лейтмотив. А там уже – нюансы.

Совсем недавно в прокате был другой фильм про незадачливого отца-миллионера

Богач, попавший в отчаянно сложное положение, пытается не допустить финансового краха своей империи с помощью брошенных когда-то отпрысков, и вот – опять почти та же история.

Мы сейчас говорим о фильме «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. Герой Машкова, в свое время ставший биологическим отцом пятерых детей пытается вернуть себе миллиард.

В новом фильме и поменьше детей, и поскромнее суммы

Всего одна брошенная дочь, которой «светит» всего половина папочкиного миллиарда. При всем этом, сюжет будет развиваться точно так же, как и в случае миллиардером Машкова. Вначале папка будет циничен, прагматичен и целеустремлен в желании вернуть свое кровно заработанное.

Потом проникнется очарованием юности, в нем взыграют отцовские чувства, и вот уже не за горами счастливый финал рассказа о том, как восстанавливается справедливость и торжествует любовь.

Очередная история про Золушку, следование мечте миллионов: придет добрый папочка и играючи решит все проблемы. И, надо сказать, народ любит такие фильмы.

Мы говорили о некотором сходстве

Но есть в кинематографе совсем уж непонятная тенденция: снимать один и тот же сюжет несколько раз.

Взять хотя бы фильмы о многодетном неудачнике-отце, многочисленные дети которого вдруг взялись его разыскать.

В июле 2011 года состоялась премьера фильма «Папаша». В нем незадачливый поставщик биоматериала в банк спермы вдруг выясняет, что стал отцом 533 детей и теперь 142 из них через суд пытаются выяснить его имя.

Фильм построен так же, как «Миллиард» и «Дорогой папа»

У главного героя все «в шоколаде». Но вдруг случается что-то, из-за чего рушится вся жизнь. Герой опускает руки, но в последний момент вдруг собирается и борется за свою мечту.

Но если между «Миллиардом» и «Папой» еще есть различия, то между фильмами «Папаша», «Отец-молодец» и «Фонзи» различия только в подборе актеров!

И ладно бы это было что-то вроде видения разными авторами нестареющего Шекспира или «Анны Карениной»! Так ведь нет! У фильмов один сценарист – Кен Скотт. В двух картинах из трех он выступил и в качестве режиссера. То есть, за 2 года зрителю предложили трижды пожевать одну и ту же жвачку.

Причем, фильмы «Фонзи» и «Отец-молодец» вышли чуть ли не одновременно: «Фонзи» 18 сентября 2013 года, а «»Отец-молодец» — 3 ноября того же самого 2013. На что надеялись создатели фильма – неизвестно. Сборы оставляли желать лучшего, а про французскую версию «Фонзи» не знает даже Википедия.

Ну, а мы пока будем надеяться, что близость сюжетов между «Миллиардом» и «Дорогим папой» будет притянута за уши, и нас всех ждет веселая премьера доброго хорошего фильма без треша и жести.

А вы как думаете: зачем снимают одно и то же?