КИНО Владимир Вдовиченков о фильме «Дорогой папа»: «Артистам полезно играть в кино про хороших людей»
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Владимир Вдовиченков о фильме «Дорогой папа»: «Артистам полезно играть в кино про хороших людей»

Анна Русич

О картине «Дорогой папа», которая 12 сентября выходит на экраны, уже поговаривают, что она повторяет сюжет других успешных фильмов, хотя и не полностью.

Исполнитель главной роли в новом фильме «Дорогой папа» Владимир Вдовиченков поговорил с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко.

— Ваш герой в картине говорит, что ему всегда предлагали роли плохих парней. Это как-то перекликается с вашей карьерой в кино? Как так получилось, что вы сыграли все же положительного персонажа?

— Не согласиться на эту историю, где нет какого-то треша, нет какого-то насилия, нет какой-то жести я, конечно, не мог. Это такое в хорошем смысле «сладкое кино». Знаете, бывают такие фильмы, когда ты не ждешь какого-то откровения от кино, а просто тебе хочется, чтобы у всех все было хорошо. Чтобы все поняли друг друга, любили друг друга и не обижали друг друга.

Актер Владимир Вдовиченков. Фото
Актер Владимир Вдовиченков. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

— Сразу согласились сниматься?

— Мне понравилась эта история. И вообще, я считаю, артистам полезно играть роли в хороших добрых фильмах про хороших людей. Вот, собственно, весь лейтмотив. А там уже – нюансы.

Совсем недавно в прокате был другой фильм про незадачливого отца-миллионера

Актер Владимир Машков. Кадр из фильма «Миллиард»
Актер Владимир Машков. Кадр из фильма «Миллиард»

Богач, попавший в отчаянно сложное положение, пытается не допустить финансового краха своей империи с помощью брошенных когда-то отпрысков, и вот – опять почти та же история.

Мы сейчас говорим о фильме «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли. Герой Машкова, в свое время ставший биологическим отцом пятерых детей пытается вернуть себе миллиард.

В новом фильме и поменьше детей, и поскромнее суммы

Актер Владимир Вдовиченков. Кадр из фильма «Дорогой папа»
Актер Владимир Вдовиченков. Кадр из фильма «Дорогой папа»

Всего одна брошенная дочь, которой «светит» всего половина папочкиного миллиарда. При всем этом, сюжет будет развиваться точно так же, как и в случае миллиардером Машкова. Вначале папка будет циничен, прагматичен и целеустремлен в желании вернуть свое кровно заработанное.

Потом проникнется очарованием юности, в нем взыграют отцовские чувства, и вот уже не за горами счастливый финал рассказа о том, как восстанавливается справедливость и торжествует любовь.

Очередная история про Золушку, следование мечте миллионов: придет добрый папочка и играючи решит все проблемы. И, надо сказать, народ любит такие фильмы.

Мы говорили о некотором сходстве

Кадр из фильма «Папаша»
Кадр из фильма «Папаша»

Но есть в кинематографе совсем уж непонятная тенденция: снимать один и тот же сюжет несколько раз.

Взять хотя бы фильмы о многодетном неудачнике-отце, многочисленные дети которого вдруг взялись его разыскать.

В июле 2011 года состоялась премьера фильма «Папаша». В нем незадачливый поставщик биоматериала в банк спермы вдруг выясняет, что стал отцом 533 детей и теперь 142 из них через суд пытаются выяснить его имя.

Фильм построен так же, как «Миллиард» и «Дорогой папа»

Актер Владимир Вдовиченков. Кадр из фильма «Дорогой папа»
Актер Владимир Вдовиченков. Кадр из фильма «Дорогой папа»

У главного героя все «в шоколаде». Но вдруг случается что-то, из-за чего рушится вся жизнь. Герой опускает руки, но в последний момент вдруг собирается и борется за свою мечту.

Но если между «Миллиардом» и «Папой» еще есть различия, то между фильмами «Папаша», «Отец-молодец» и «Фонзи» различия только в подборе актеров!

И ладно бы это было что-то вроде видения разными авторами нестареющего Шекспира или «Анны Карениной»! Так ведь нет! У фильмов один сценарист – Кен Скотт. В двух картинах из трех он выступил и в качестве режиссера. То есть, за 2 года зрителю предложили трижды пожевать одну и ту же жвачку.

Причем, фильмы «Фонзи» и «Отец-молодец» вышли чуть ли не одновременно: «Фонзи» 18 сентября 2013 года, а «»Отец-молодец» — 3 ноября того же самого 2013. На что надеялись создатели фильма – неизвестно. Сборы оставляли желать лучшего, а про французскую версию «Фонзи» не знает даже Википедия.

Ну, а мы пока будем надеяться, что близость сюжетов между «Миллиардом» и «Дорогим папой» будет притянута за уши, и нас всех ждет веселая премьера доброго хорошего фильма без треша и жести.

А вы как думаете: зачем снимают одно и то же?

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Владимир Вдовиченков о фильме «Дорогой папа»: «Артистам полезно играть в кино про хороших людей»
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