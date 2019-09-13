Создатели фильма «Щегол» не поняли, что имела в виду автор бестселлера

«Насколько хороша книга, настолько плох фильм» — это мнение можно встретить в Сети среди отзывов на экранизацию романа Донны Тартт «Щегол». Но есть и те, кто думает иначе.

Те, кто взял в руки нашумевшую книгу, кардинально разошлись во мнениях относительно работы писательницы. Кто-то в полном восхищении перечитывает «Щегла» (кстати, роман награжден Пулитцером по литературе за 2014 год) уже в который раз, кто-то «домучил», а кто-то и вовсе закрыл на третьей странице.

О чем роман и почему он произвел столько шума?

Нью-Йоркский мальчик Тео Декер осиротел, когда в террористической атаке на музей Метрополитен погибла его мать. Тогда же Тео стал обладателем бесценного полотна «Щегол», принадлежащего кисти голландского художника Карела Фабрициуса. Картина будет очень редко появляться на страницах повествования, но каждый раз будет ясно, что на ней завязаны важные вехи жизни выросшего Тео.

В книге много описаний состояний измененного сознания из-за приема различных препаратов. Из-за этого некоторые читатели настоятельно рекомендуют не допускать к чтению детей и подростков.

Фильм Джона Краули получился слишком длинным, впрочем, и в книге 800 страниц – короткой ее не назовешь. Но есть книги, которые читаешь запоем, пока не наткнешься на последний форзац. У Донны Тартт множество поклонников, которые читают ее именно так, взахлеб. Но в случае со «Щеглом» звучат и голоса недовольных.

Medulla: «Вот такова и эта книга — пустая, многословная, с потугами на искусство, рефлексию и невозможность выпрыгнуть из магического круга несчастной жизни. Ничего, кроме оберточной бумаги в 800 страниц».

Хлопотова Валерия: «1. Ограничение +18 ОБЯЗАТЕЛЬНО к исполнению. 2. Сюжет захватывает, но не с первых строк. Ни одной ёмкой фразы, ни единого чёткого вывода вы не встретите. 3. События, описываемые в книге, тяжелые, порой создают давящие впечатления».

Евгений Доманский: «Книга ни о чём. Ни о чём — это главная сюжетная линия книги… Роман, написанный человеком определённого способа существования. Писатель просто не смог выйти за рамки своего способа восприятия жизни».

Леонтьева Лара: ««Щегол» разочаровал. Мне очень хотелось очароваться, но не получилось».

Положительных рецензий на книгу, конечно, в разы больше

Но и в них к главному герою читатели не испытывают теплых чувств. Донна умудрилась сильным первым ходом (взрывом в музее) завязать книгу на 800 страниц, но при этом не дать читателю проникнуться эмпатией к ее главному герою, понять его боль и причины его поведения.

Хотя о причинах-то как раз известно все: мальчик так и не вырос после смерти мамы, его психическое развитие остановилось, а на все спорные или неприемлемые выходки у него была одна отповедь: «А подите вы, у меня мама умерла!».

Arlett: «Бережно отреставрированный, подновленный и доведенный до идеала Диккенс. Потом появляются лихие нотки Гая Ричи времен «Револьвера». И тогда становится понятным, что это – оттюнингованная по последнему слову классика. Но сделано это с безупречным вкусом! Штучный товар. Ручная сборка. Создано для истории».

satanakoga: «Это первая и пока последняя книга, которую я смогла слушать в аудиоварианте и которая меня не усыпила. Мало того – я не снимала наушники ни когда умывалась, ни когда одевалась, ни во время еды или других дел».

Стивен Кинг: «Таких книг, как «Щегол», за десять лет появляется штук пять, не больше. Она написана с умом и с душой».

Кому понравится фильм

Лучше всех, конечно, придется тем скептикам, которые изначально не верили в то, что Краули сможет снять фильм, созвучный сложной «хрустальной» прозе Донны Тартт. Уже сейчас критики, сперва прочитавшие книгу, говорят, что фильм сделан с огромным уважением к первоисточнику. Даже с любовью.

Те, кто не читал книгу или забросил ее во время прочтения, просто не поймут, ради чего они потратили 2,5 часа своей жизни, посмотрев непонятную и вялую историю об инфантильном Тео.

Тех же, кто ждал идеальной экранизации книги, скорее всего, ждет разочарование. И кастингом, и тем, как развиваются события.

Какие плюсы книги стали минусами фильма

В книге Тео сломлен гибелью матери, в фильме же его трагедия не вызывает сочувствия даже при всей сложности его судьбы. Его персонаж выведен как слишком закрытый, без понятной мотивации.

Сюжет, изобилующий описаниями и витиеватыми изысками стиля Тартт, в фильме выглядит так, что иначе как несуразным его не назовешь. Есть интернет-выражение: «Ни о чем» — так вот, это о фильме «Щегол». О книге такого сказать не может никто, включая тех, кому она не пришлась по нраву.

Ошибки авторов фильма «Щегол», как видят их зрители

Друзья главного героя не должны быть интереснее, чем он сам. А рядом с Энселом Элгортом, который играет Тео, находится харизматичный Айнарин Барнард, сыгравший в «Дюнкерке». Да и Финн Вуддфард из «Очень странных дел» тоже перетягивает внимание на себя.

К кастингу привлечена и Николь Кидман. На нее делалась ставка, это ее именем «продают» «Щегла». Но в начале фильма Кидман стишком уж омолодили, а к концу – слишком уж состарили.

Донна Тартт не зря акцентировала в начале книги взрыв в музее. Именно на нем завязано все, что происходит с героем впоследствии. А вот в экранизации этот ключевой момент распылен на какие-то мелкие кусочки, которые и важными-то не получается назвать. Зрителю придется постепенно собирать пазл жизни Тео, застрявшего в детстве. Книга позволяет понять весь ужас, в котором приходится жить Тео, фильм – нет.

Создатели фильма не поняли, о чем книга

Тартт писала о том, насколько влияет на жизнь мистика искусства, оттолкнувшись от смерти матери Тео, как от отправной точки. На этом завязана и детективная фабула повествования, и психологическая его составляющая. А фильм, хоть в нем и есть все значимые повороты сюжета, подает все в совершенно другом ключе, превращая всю историю в кино об осиротевшем ребенке.

Но даже со всем вышесказанным в кино сходить стоит. Ведь там есть все, что так любит современный зритель: яркая жизнь парочки американских мегаполисов, русская мафия, дружба, любовь, страдания и потери, а заодно отличное музыкальное сопровождение от Radiohead. Фильм «Щегол» — в прокате с 12 сентября.

А по-вашему: есть фильм, который оказался лучше книги-первоисточника?