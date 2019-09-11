Милли Бобби Браун и ее сестра снимут фильм для Netflix

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и ее старшая сестра Пейдж Браун предложили стриминговому сервису Netflix снять фильм, основанный на истории их старшего брата, и получили согласие.

Новый проект будет называться «Потерянное время». Он расскажет о затяжной вражде двух семей, проживающих на Лонг-Айленде. У девочки-подростка в одной из семей обнаруживают рак, и эта новость заставляет взрослых зарыть топор войны.

«Речь идет о дружбе, семье и преодолении препятствий, когда весь мир вокруг против. Это был буквально продукт любви», — рассказали сестры Браун.

Адаптацией сценария занимается начинающая писательница Анна Классен, которая работает над проектом Netflix «Дороти и Алиса», сообщает The Hollywood Reporter.

«Мы так благодарны Netflix, за то, что они поверили в нас и в эту прекрасную историю. Мы потратили несколько лет на ее написание и разработку», — отметили девушки.

Весной этого года стало известно, что 16-летняя Милли встречается с 16-летним Ромео Бекхэмом. Романтическая дружба пары одобрена мамой молодого человека Викторией Бэкхем, которая в восторге от актерской игры девушки. Подростки познакомились в 2016 году на благотворительном концерте в честь 70-летия ЮНИСЕФ, где Милли вышла на сцену вместе с Дэвидом Бекхэмом, чтобы вручить ему награду.