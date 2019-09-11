КИНО

Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»

Будучи обладателем знаменитой американской кинопремии, российский режиссер выразил свое мнение по данному вопросу.

Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
Владимир Меньшов высказался о выборе фильмов для «Оскара». Фото: Komsomolskaya Pravda

Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку. По его мнению выбирать нужно, не оглядываясь на вкусы западных киноакадемиков. Россия уже пыталась так делать — ориентировалась на те работы, которые получили золотую статуэтку в предыдущем году, но это не принесло результата.

«Надо искать самое лучшее у себя и это посылать, а там как бог даст», — цитирует Меньшова ТАСС.

Добавим, что в обществе отечественных кинодеятелей уже давно идут разговоры о необходимости реформирования возглавляемого Меньшовым комитета. Якобы это очень закрытая структура и обсуждение фильмов в ней проходит чисто формально. На своей пресс-конференции 79-летний режиссер заявил, что собирается обсудить с главой Союза кинематографистов России Никитой Михалковым необходимое реформирование.

В этом году выдвижение российской картины на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» состоится в конце сентября.

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Тэги:

Владимир МеньшовПремия "Оскар"российские фильмыСоюз кинематографистов РФ

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Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
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