Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»

Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку. По его мнению выбирать нужно, не оглядываясь на вкусы западных киноакадемиков. Россия уже пыталась так делать — ориентировалась на те работы, которые получили золотую статуэтку в предыдущем году, но это не принесло результата.

«Надо искать самое лучшее у себя и это посылать, а там как бог даст», — цитирует Меньшова ТАСС.

Добавим, что в обществе отечественных кинодеятелей уже давно идут разговоры о необходимости реформирования возглавляемого Меньшовым комитета. Якобы это очень закрытая структура и обсуждение фильмов в ней проходит чисто формально. На своей пресс-конференции 79-летний режиссер заявил, что собирается обсудить с главой Союза кинематографистов России Никитой Михалковым необходимое реформирование.

В этом году выдвижение российской картины на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» состоится в конце сентября.

Согласны с Владимиром Валентиновичем?