Звезда «Острых козырьков» считает, что актерам переплачивают

Ирландский актер Киллиан Мерфи, известный нам по роли Тома Шелби в сериале «Острые козырьки», а также по работам в картинах Кристофера Нолана «Начало», «Дюнкерк» и «Темный рыцарь», считает, что актерскую профессию сильно переоценивают, а актерам переплачивают.

«Мне действительно повезло. Иногда я смущаюсь из-за этого. Я просто гребаный актер», — признался он в интервью американскому журналу GQ Style.

Выдержки из беседы с журналистом опубликованы в официальном Instagram актера.

Мерфи уверен, что доктора, медсестры или люди любой другой профессии выполняют куда более важную и тяжелую работу.

«Я имею в виду — актерам переплачивают, вы знаете?» — сказал он.

Киллиан пояснил, что его, как верующего католика, часто гложет вина за его звездный статус. Он часто говорит себе, что все могло пойти не так и он не заслуживает такого признания.

Подписчики аккаунта поблагодарили обладателя премии BAFTA за скромность, а также заявили, что он абсолютно заслужил свою славу и гонорары, которые получает.