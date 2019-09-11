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Звезда «Острых козырьков» считает, что актерам переплачивают

Скромный Киллиан Мерфи стесняется своей популярности.

Звезда «Острых козырьков» считает, что актерам переплачивают
Киллиан Мерфи/фото: globallookpress.com

Ирландский актер Киллиан Мерфи, известный нам по роли Тома Шелби в сериале «Острые козырьки», а также по работам в картинах Кристофера Нолана «Начало», «Дюнкерк» и «Темный рыцарь», считает, что актерскую профессию сильно переоценивают, а актерам переплачивают.

«Мне действительно повезло. Иногда я смущаюсь из-за этого. Я просто гребаный актер», — признался он в интервью американскому журналу GQ Style.

Выдержки из беседы с журналистом опубликованы в официальном Instagram актера.

Мерфи уверен, что доктора, медсестры или люди любой другой профессии выполняют куда более важную и тяжелую работу.   

«Я имею в виду — актерам переплачивают, вы знаете?» — сказал он.

Киллиан пояснил, что его, как верующего католика, часто гложет вина за его звездный статус. Он часто говорит себе, что все могло пойти не так и он не заслуживает такого признания. 

Подписчики аккаунта поблагодарили обладателя премии BAFTA за скромность, а также заявили, что он абсолютно заслужил свою славу и гонорары, которые получает.

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Тэги:

GQ StyleИнтервьюКиллиан МерфиОстрые козырькискромность

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Звезда «Острых козырьков» считает, что актерам переплачивают
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