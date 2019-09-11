КИНО

Алена Хмельницкая не понимает, почему не сняли продолжение фильма «Сердца трех»

Актриса, в чьей судьбе картина сыграла важную роль, удивлена, почему никто не снимает вторую часть.

Алена Хмельницкая не понимает, почему не сняли продолжение фильма «Сердца трех»
Алена Хмельницкая хочет продолжения «Сердец трех». Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Алена Хмельницкая передала через Instagram «привет» своему коллеге Владимиру Шевелькову, с которым играла в фильме «Сердца трех» 1992 года. 48-летняя артистка не просто так вспомнила эту картину. На нее неожиданно нахлынула ностальгия, и женщина призналась, что без этого кино ее жизнь была бы другой. Фильм изменил ее судьбу.

«И, если честно, не понимаю, почему до сих пор не начали снимать продолжение?! Загадка!» — написала Хмельницкая, добавив в конце, что мечтает о будущих приключениях.

Напомним, фильм «Сердца трех» является экранизацией одноименного романа Джека Лондона. По сюжету двое мужчин ищут старинный клад индейцев майя, и к ним присоединяется прелестная девушка, которую сыграла Алена. Оба кавалера (в исполнении Владимира Шевелькова и Сергея Жигунова) оказывается неравнодушны к ней.

Хотите, чтобы киношники сняли продолжение картины?

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Алена ХмельницкаяпродолжениеСергей ЖигуновСердца трех

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Алена Хмельницкая не понимает, почему не сняли продолжение фильма «Сердца трех»
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