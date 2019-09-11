Алена Хмельницкая не понимает, почему не сняли продолжение фильма «Сердца трех»

Актриса Алена Хмельницкая передала через Instagram «привет» своему коллеге Владимиру Шевелькову, с которым играла в фильме «Сердца трех» 1992 года. 48-летняя артистка не просто так вспомнила эту картину. На нее неожиданно нахлынула ностальгия, и женщина призналась, что без этого кино ее жизнь была бы другой. Фильм изменил ее судьбу.

«И, если честно, не понимаю, почему до сих пор не начали снимать продолжение?! Загадка!» — написала Хмельницкая, добавив в конце, что мечтает о будущих приключениях.

Напомним, фильм «Сердца трех» является экранизацией одноименного романа Джека Лондона. По сюжету двое мужчин ищут старинный клад индейцев майя, и к ним присоединяется прелестная девушка, которую сыграла Алена. Оба кавалера (в исполнении Владимира Шевелькова и Сергея Жигунова) оказывается неравнодушны к ней.

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