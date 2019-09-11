Тарантино рассказал о реакции Полански на «Однажды в… Голливуде»

В ходе интервью с Квентином Тарантино для нового выпуска своего YouTube-шоу Ксения Собчак спросила режиссера об истории с убийством актрисы Шэрон Тейт. Кровавая расправа банды Чарльза Мэнсона над женой Романа Полански в 1969 году стала одной из основных линий нового фильма «Однажды в… Голливуде».

Тарантино признался, что еще в период производства картины Роман Полански, который уже много лет живет в Европе, попытался выведать, о чем рассказывается в фильме. «Он обратился ко мне через общего знакомого. Связался с ним. И этот общий знакомый сказал, что он не был разгневан, просто интересовался, что происходит», — поделился Тарантино. Он добавил, что его друг рассказал Полански краткое содержание картины.

Сам же Квентин добавил, что очень серьезно отнесся к истории с убийством Шэрон Тейт. Он признался, что постарался сделать все, чтобы избежать дурновкусия и соблюсти моральные принципы. «Если бы, пока я писал, мне показалось, что я этого не сделал, скорее всего, я бы не выпускал фильм», — уверяет режиссер.

При этом сам образ Шэрон Тейт в фильме, по его словам, вполне соответствует ее реальному имиджу. Он напомнил, что актриса всегда боролась за право обнажаться. «Она дважды была арестована за то, что на ней не было достаточно одежды в публичном месте», — добавил Тарантино.

Напомним, в 1969 году бандиты из секты Чарльза Мэнсона зверски убили 26-летнюю беременную жену Романа Полански и нескольких ее друзей.