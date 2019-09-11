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Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить долг

Киностудия задолжала ВТБ по кредиту в 1,53 млрд рублей.

Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить долг
Федор Бондарчук/фото:globallookpress.com

Председатель совета директоров кинокомпании «Ленфильм» Федор Бондарчук обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Режиссер и продюсер надеется, что государство выделит киностудии субсидии для погашения долга перед банком ВТБ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, в середине августа глава государства дал ведомствам поручение проработать этот вопрос.

«Ленфильм» получил кредит в размере 1,53 млрд рублей в июне 2013 года. В декабре 2017 года гендиректор студии Эдуард Пичугин сообщил, что кинокомпания продаст непрофильный актив в Санкт-Петербурге, и досрочно погасит кредит. Но ситуация никак не изменилась к середине 2018 года. 

Министр культуры Владимир Мединский даже обратился к менеджменту «Ленфильма» с просьбой начать возвращать кредит ВТБ, а не только обслуживать его. Он подчеркнул, что у компании есть такая возможность.

Напомним, в апреле прошлого года киностудия «Ленфильм» отметила столетний юбилей.  История кинокомпании начинается с создания Петроградского кинокомитета Союза Северных Коммун.

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Тэги:

Владимир ПутинВТБдолгиЛенфильмпомощьФедор Бондарчук

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Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить долг
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