Создатели «Мстителей: Финал» намерены снять фильм о политике

Братья Руссо после успеха фантастического блокбастера «Мстители: Финал» решили переключится на серьезные темы. Режиссеры взялись за фильмы о политике и общественной безопасности.

Как пишет Figaro, братья Руссо уже сняли и показали на кинофестивале в Венеции свой новый фильм «Мосул». Картина шла вне конкурсной программы. Она рассказывает о попытках иранской полицейской группировки вернуть себе контроль над городом, который захватила террористическая организация «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ).

Руссо сделали фильм полностью на арабском языке. По их словам, никто ничего подобного раньше не снимал.

После «Мосула» режиссеры возьмутся за экранизацию истории бизнесмена из Бангладеш, которого похитили в Индии. Фильм будет называться «Дакка». Еще один проект находится у Руссо в разработке и посвящен случаям смертельных передозировок, произошедшим в Огайо.

«Мы живем в эпоху, когда нас много чего разделяет, и это поощряется. И тут вы или занимаетесь собой, или занимаетесь тем, что происходит в обществе. Мы хотим заниматься тем, что происходит в обществе», — пояснил Энтони Руссо.

Братья Руссо сняли для киновселенной Marvel фильмы «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», а также хотели взяться за сольник «Чёрной вдовы». Финальный фильм о мстителях собрал в прокате 2,8 млрд долларов, что сделало его самым кассовым фильмом в истории мирового кинематографа. До этого рекорд десять лет принадлежал «Аватару» Джеймса Кэмерона.